Ca la noi, la nimeni – Crize și amante!

Motto: „Cel mai întunecat loc din iad este rezervat pentru cei care își mențin neutratlitatea în timpul crizelor morale.” – Dante Alighieri

Drulă-ul latră nu doar la Lună, ci și în Parlamentul României. După ce că USR-ul, pe care acum îl conduce la pierzanie Cătălin Drulă, un politician de doi bani, și-a demonstrat cu prisosință incompetența și incapacitatea de a guverna, cel denumit Drulăul și-a arătat ieri „mitocănia” și în Parlamentul României. Unde l-a atacat fără probe, pe ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu aruncându-i vorbe de ocară și acuzându-l că și-a pus în funcții de conducere și în Consilii de Administrație cunoscuții și amantele de pe la Timișoara.

„MITOCĂNIA DRULĂULUI”. Niște fetișcane, trei la număr, jurnaliste la Antena 3 CNN, i-au cerut în direct probele pe care nu le are, cerându-i măcar câteva nume de amante. Inițial, el a închis telefonul curajoaselor amintite și, la reluarea legăturii a tot dat-o cotită din lipsă crasă de argumente și de moralitate.

CRIZA LEMNELOR DE FOC duce la scumpiri în lanț și la creșterea defrișărilor ilegale. Prețurile lemnelor s-au dublat față de anul trecut. După cum se știe, orice dezechilibru al unei piețe creează o serie de probleme pe termen lung, iar măsurile luate pe moment pot face mai mult rău decât bine, afectând major multe sectoare economice și chiar societatea în ansamblu.

Criza lemnelor de foc, declanșată ca o consecință a celei energetice poate duce la o creștere a infracționalității în acest sector de activitate, nu doar la scumpiri în lanț, necontrolabile pe termen lung. Plafonarea prețului pentru lemnele de foc nu rezolvă problemele, cât timp exporturile nu sunt și ele reglementate. Chiar dacă prețul lemnului nu va putea crește, pentru încălzirea populației, această măsură nu garantează că se va găsi suficient combustibil, Mulți vor prefera să-l vândă la export, mai scump. Așa de pildă, într-o dimineață, bându-mi cafeaua pe terasa barului „La Purec”, am aflat cum un ditamai camionul încărcat cu lemne de fag groase avea destinația Grecia.

Astfel, lipsa lemnului duce, automat, la dezvoltarea pieței „negre”, deci la tăieri ilegale. Cum acest fenomen nu a fost oprit niciodată în România, o astfel de criză nu face decât să agraveze situația.

În țara noastră, criza lemnului de foc s-a declanșat luna trecută, când deja oamenii au constatat că nu mai au de unde să cumpere, iar prețurile s-au dublat față de anul trecut.

MARȘUL ANTI-SĂRĂCIE inițiat de sindicatele afiliate la Cartel Alfa are caravane pornite din Transilvania și Moldova. Marți, aceste caravane au ajuns la Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea și Galați.

ION PREDOȘANU