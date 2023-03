Motto: „Un prost este un om care nu se răzgândește niciodată.”- Winston Churchill

Din spusele zilei de joi, nu mi-au plăcut toate întrucât afirmațiile sunt de cele mai multe ori contradictorii și, dintr-o parte, cam fără rost!

De aceea, voi începe cu una perfect logică și care, în realitate, deși apă la moară actualului Prim-ministru al României, Nicolae Ciucă, om care-o dă la întors și pare a nu se ține de cuvântul dat atunci când coaliția a semnat un acord cu privire la rocada, cum îi place lui să-i zică, pe bună dreptate, rotativei acum lasă loc la interpretări jalnice.

În mod special, Marcel Boloș susține că: „Rotativa guvernamentală ar trebui făcută după depunerea cererii de plată PNRR.”

MARCEL BOLOȘ, SINGURUL LUCID. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, afirmă că rotativa sau rocada(cum îi place să-i zică încă actualul prim-ministru al României, Nicolae Ciucă, deși el se ține bățos că ar fi prim-ministrul pretinsului PNL!) ar trebui făcută după depunerea cererii de plată nr. 3 din cadrul PNRR.

Ministrul Boloș a spus că actualii miniștri și specialiștii din ministere au experiență din procedurile anterioare. De aceea, schimbările administrative provocate de rotativă are trebui făcute după depunerea cererii.

„Cei ce vin au nevoie de o perioadă de timp pentru a se obișnui cu problemele… termenele nu ne iartă, este necruțător… și următoarele termene de plată pot fi decalate… este regula consecutivității”, a explicat ministrul Investițiilor.

Boloș a mai spus că dacă solicitarea de plată va fi depusă la toamnă, plățile ar putea întârzia și România riscă să nu mai primească în acest an suma prevăzută pentru 2023.

UITE ROCADA, NU E ROCADA. ȘI NICI DEMISIA! Prim-ministrul Nicolae Ciucă a stabilit că luna iunie este termenul limită pentru depunerea cererii de plată nr. 3. În ceea ce privește rotativa guvernamentală, coaliția a stabilit ca funcția de premier ar trebui să fie preluată de președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, la finalul lunii mai. Data despre care s-a vorbit public a fost 25 mai, chiar dacă acea zi pică într-o dublă sărbătoare, cum a precizat însuși Nicolae Ciucă, învățat cu demnitatea publică de al doilea om în stat și de care, se pare, că nu ar mai dori să se despartă!

CIUCĂ N-AR PLECA DE LA MĂCELĂRIE. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a declarat, joi, la Chișinău, că rocada premierilor urmează să se petreacă așa cum a susținut de fiecare dată, conform protocolului semnat la constituirea coaliției de guvernare și a precizat că nu o să-și dea demisia, cu care anterior fusese de acord!

„Rocada urmează să se petreacă așa cum am susținut de fiecare dată, conform protocolului semnat în momentul constituirii coaliției și aș nuanța un pic, în sensul că nu o să îmi dau demisia, pentru că am primit un mandat, am să predau un mandat. Am primit mandatul de la președintele României, atunci când va veni timpul voi preda mandatul președintelui României”, a spus Nicolae Ciucă, întrebat când ar putea avea loc rotativa guvernamentală.

CIOLACU VERSUS CIUCĂ! Totuși, continuă controversa între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă în ceea ce privește abordarea pensiilor speciale, intens cerută de Comisia Europeană. Liderul social-democrat susține că abordarea în ceea ce privește pensiile speciale a fost „una electorală” și „niciun partid politic nu a avut o abordare corectă” pentru această spinoasă problemă cu care, în acest moment, Comisia Europeană ne strânge cu ușa. Dacă nu se va rezolva această controversă esențială în sustenabilitatea sistemului de pensii, există riscul de a pierde banii europeni din cererea nr. 3 – vreo 3 miliarde de euro – ceea ce Marcel Boloș nu vrea în niciun chip, dar pretinsul PNL – pe cale de disoluție – întârzie să vină cu amendamentele necesare la Legea pensiilor prin care să fie reglementate pensiile speciale așa cum cere Comisia Europeană. Comisia Europeană susține că pensiile militare sunt pensii speciale, Nicolae Ciucă nici nu vrea să audă.

CIUCĂ ȘI BODE NU SUNT STRĂINI DE PNRR! Deși la vremea scrierii PNRR, pe șestache, Nicolae Ciucă era ministrul Apărării, iar secretarul general al pretinsului PNL, Lucian Bode, se găsea tot în funcția de ministru al Afacerilor Interne!

Marcel Ciolacu susține că „ne trebuie o abordare corectă să îndeplinim jalonul(din PNRR-ul ticluit pe vremea cu Ciucă la Apărare și Bode la Interne!) și nu se pierde niciun euro”.

CIUCĂ LE DĂ PESTE NAS CELOR DE LA BRUXELLES! Iar Preș. Klaus Werner Iohannis o scaldă în cazul pensiilor speciale, semn că este pe o mână cu Nicolae Ciucă, și adoptă „principiul” „Să fie bine, ca să nu fie rău!”

Iar Ciucă apără cu dinții pensiile militarilor, ale celor din Interne și servicii, contrar zicerilor Uniunii Europene și afirmă că: „Pensiile militare nu sunt pensii speciale!”

ION PREDOȘANU