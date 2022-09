Ca la noi, la nimeni – Concurs de ipocrizie între PSD și PNL!

Motto: „Grivan (indignat): Cinism și ipocrizie! Triumful mediocrității! Dispreț față de valorile umane!… Mârlănie ridicată la rang de principii. Țoape și nătărăi îmbuibați… Iată fructele revoluției! Iată ce face banul din oameni…”

Replică din piesa de teatru Partidul Național al lui Tata (Fantezie balcanică)

De Valeriu Butulescu

Am trăit s-o vedem și pe asta. Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, ne-a oferit, marți, niște ironii la adresa pretinsului Partid Național liberal: „Mă bucur că liberalii sunt de acord să mărim pensiile. Nu ar trebui să facă glumițe!”, referindu-se la modul în care prim-vicepreședintele pretinsului PNL, Rareș Bogdan, s-a rățoit la ministrul Muncii, Marius Budăi (PSD), care-a ieșit public și a anunțat propunerea social-democraților de a mări pensiile cu 10%, începând cu 1 ianuarie 2023, dată de la care același Budăi a propus ca și salariul minim pe economie să crească de la 2.550 de lei, la suma de 3.000 de lei brut.

Guralivul și deloc spălatul pe dinți, așa cum arată ori de câte ori deschide pliscul, mă refer evident la europarlamentarul Rareș Bogdan, a zis că pretinsul PNL ar vrea ca pensiile să crească cu 16%. Mă rog, cu explozia de prețuri pe care-o trăim pe săracul nostru buzunar, fie vorba între noi, nici 16% nu ar fi suficient din moment ce rata inflației cred că a trecut, la începutul lunii septembrie, de această cifră.

CINISM ȘI IPOCRIZIE. Asistăm, de fapt, la un concurs al ipocriziei între cele două principale partide din coaliție, întrucât al treilea partid al coaliției, UDMR, nu se pune decât atunci când este vorba de niscaiva interese ale celor conduși de Hunor Kelemen.

Pretinsul Partid Național liberal susține că ar avea pregătite două proiecte legislative, dacă nu chiar trei, pentru a crește pensii și salarii. S-ar părea că asistăm la un concurs între PSD și PNL pe „cadouri” pentru populație, de felul „Cine dă mai mult”.

Nu-i vorbă, dacă din partea Partidului Social Democrat au declarat public propunerile despre care am zis mai sus s-au înscris la cuvânt Ministrul Muncii, Marius Budăi, confirmat de ministrul Finanțelor Publice, Adrian Câciu, cum că viitorul Buget pe 2023 ar avea bani pentru așa ceva, plus intervenția șugubeață a liderului social-democrat Marcel Ciolacu.

RAREȘ BOGDAN, GURĂ BOGATĂ. Iar dinspre pretinsul PNL a intervenit prim-vicepreședintele Rareș Bogdan, om cu gură bogată, urmat nu de președintele Partidului Național Liberal, prim-ministrul Nicolae Ciucă, ci de două țațe înscrise la cuvânt ca să se bage singure în seamă. Mă refer la Alina Gorghiu, președinte interimar al Senatului, ofuscată că cei de la PSD au vorbit primii, dar și Madam Raluca Turcan, care-a amintit de pensii, salarii și mărirea alocațiilor de stat pentru copii.

Dar haideți să mai cităm din președintele Partidului Social democrat, Marcel Ciolacu: „Mă bucur că Rareș Bogdan și-a lămurit colegii de partid să fie de acord cu mărirea pensiilor. Anterior, purtătorul de cuvânt, Ionuț Stroie, anunțase că PNL nu-i de acord cu mărirea pensiilor!”

RĂSUCIREA PNL. Cine să-i mai înțeleagă? Și cum s-a răsucit PNL și dă mai mult decât PSD. Noi nu știam că pretinsul PNL se zbate pentru banii românilor! Mai ales că, atunci când vine vorba de alocațiile copiilor chiar au dreptate și acestea chiar trebuie mărite ținând seama de inflație!

Numita ex-PDL-istă Raluca Turcan zice că pensiile până-n 3.000 de lei nu ar trebui impozitate, așa cum a cerut mai demultișor ministrul Muncii, Marius Budăi. Tot Raluca Turcan mai propune și acordarea de vouchere pentru pensionari.

ION PREDOȘANU

P.S. INCOERENȚA GUVERNĂRII. Din păcate, OUG pe energie are scăpări majore, care vor duce la explozia prețurilor la energie și pe mai departe. N-ar fi mai bine ca în loc de ipocrizie să se guverneze mai coerent? (Ion Predoșanu)