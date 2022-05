Ca la noi, la nimeni – Complicatul impozit progresiv!

Motto: „Cine se gândește la prea multe lucruri nu va ajunge niciodată la o concluzie”

Niccolo Machiavelli

De mai multă vreme se tot discută despre posibilitatea introducerii impozitului progresiv pe venit, începând cu 1 ianuarie 2023. Partizanii impozitului progresiv sunt social-democrații, iar pretinșii liberali se opun. Aceștia din urmă susțin menținerea cotei unice care, în realitate, nu se mai aplică chiar deloc, după cum susține ministrul Muncii, Marius Budăi.

LENTOARE GUVERNAMENTALĂ. Mă rog, și despre voucherele în valoare de 50 euro, care se vor acorda celor cu venituri sub 1.500 de lei, o singură dată la două luni, se tot discută, și suntem doar în faza tipăririi cardurilor, urmând ca Poșta Română să le distribuie cel mai târziu până la 31 iulie. În aceeași situație se află și voucherele pentru copiii din familii defavorizate, cu burse sociale, în valoare de numai 30 de euro lunar. Vreme în care prețurile au luat-o razna și sunt de nestăpânit.

Revenind la posibila introducere a impozitării progresive, pe venitul fiecărui salariat, în fiecare campanie electorală se vorbește de către politicieni că rostul acestuia ar fi de „a-ntări clasa de mijloc”. Numai că, după cum vom vedea mai departe, impozitarea progresivă ne va face pe toți mult mai săraci!

Susținătorii impozitării progresive a veniturilor reușesc, dacă se va adopta o asemenea măsură, să reinstaureze bolșevismul extrem, făcându-i pe cei care muncesc mai mult să câștige mai puțini bani.

Dacă după introducerea grilelor de salarizare s-a ajuns la situații aberante, care au dus în jos salariile unor specialiști, chiar spre salariul minim pe economie, eliminare prin lege a cotei unice de impozitare nu va întări clasa de mijloc, ci o va elimina, prin supraimpozitarea veniturilor salariale. Culmea, acest lucru s-ar petrece în prag de criză economică, dacă nu cumva vom fi în plină criză, ceea ce este și mai grav pentru marea majoritate a populației active din România. O altă explicație, pur și simplu halucinantă, a celor ce susțin introducerea impozitului progresiv, ține de ideologie: „cota unică este învechită”.

Politicienii din România, în toate campaniile electorale, plâng de mila clasei de mijloc – pilonul societății capitaliste – cea care duce greul economiei, impozitarea muncii fiind la noi cea mai mare din Europa. Cu toate astea, unii susțin introducerea de la 1 ianuarie 2023 a impozitării progresive și eliminare cotei unice de impozitare a veniturilor, pretinzând că, în felul acesta, li s-ar face un pustiu de bine celor ce muncesc.

AR REAPĂREA MIGRAȚIA FORȚEI DE MUNCĂ! În realitate, o astfel de modificare a Codului fiscal va sărăci populația, dar va avea și efecte devastatoare din punct de vedere al migrației forței de muncă. Dacă după 2015, în România au rămas mai mulți specialiști, care au izbutit să câștige în țară aproape la fel de mulți bani ca în vestul Europei, acum se propune revenirea la un sistem de impozitare care va reactiva migrația forței de muncă, după ce exact cei care au crezut în meritocrație și în garantarea unor salarii decente în țară vor fi taxați suplimentar, doar pentru că își permit să câștige mai mulți bani prin munca lor. Practic, deși ducem lipsă de specialiști iarăși i-am încuraja să plece.

Specialiștii în IT și cei din construcții ar pierde privilegiul de a nu li se taxa salariu, iar doctorilor cărora li s-au mărit retribuțiile ar pierde și ei prin suprataxarea impozitului progresiv.

POT APĂREA ERORI ȘI ABUZURI. „Impozitul progresiv e o chestiune foarte complicată, întrucât se pune pe venit, nu pe salariu. Toți românii sunt plătitori de taxe și impozite ar trebui să-și calculeze venitul, ceeea ce este foarte complicat. În alte țări există instituții și oameni specializați în așa ceva. Le dai documentele și ei fac calculul, pentru că sunt deducții care se fac. Trebuie să se specifice foarte clar și ce este deductibil, inclsiv reparații în casă. Nu e deloc simplu de pus în aplicare, mai ales că România nu are o evidență a populației și resursele ei. Nici acum nu știm câte facturi au fost greșite, nu știm câți oameni primesc vouchere și multe altele. Aplicarea unui asemenea sistem e foarte complicată și poate da naștere la erori și la abuzuri, iar costurile aplicării sunt foarte mari”, a explicat prof.univ.dr. Mircea Coșea, de la Acadenmia de Studii Economice (ASE) București.

ION PREDOȘANU

P.S. Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, ne liniștește: „Nu se discută despre impozitul progresiv, ci se analizează măsuride optimizare fiscală”! (Ion Predoșanu)