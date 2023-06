Ca la noi, la nimeni – Cinismul Guvernului (și directorii politici, spărgători de greve!)

Motto: „Cinismul este rezultatul unei legături între comoditate și neputință.” – Bertrand Russell

Informațiile despre continuarea grevei generale a profesorilor din învățământul preuniversitar sunt, oarecum, contradictorii. Dinspre Palatul Victoria și Ministerul Educației ne parvin numai vești optimiste, iar, de partea cealaltă, profesorii refuză Memorandumul Guvernului Ciucă prin care acesta se obligă să îndeplinească toate cerințele protestatarilor. Numai că profesorii nu se lasă prea ușor înduplecați și apreciază că Memorandumul acesta nu are valoare juridică. Iar eu înclin să le dau dreptate profesorilor!

Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri: „Eu cred că este un moment în care s-au îndeplinit toate cerințele profesorilor. Avem o Ordonanță de Urgență a Guvernului și un Memorandum. Am avut vreo două-trei discuții cu sindicatele din Sănătate, mai sunt diferențe la Legea nr. 153 și în ședința de Guvern de joi le vom completa și corecta.”

APELURI PESTE APELURI. OR FI MINCINOASE? Marcel Ciolacu a mai adăugat: „Fac un APEL către toți profesorii pentru încetarea grevei generale. Colegii mei au făcut exact ceea ce trebuiau să facă”. Atât Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, cât și liderul social-democraților au afirmat că joi vor fi rezolvate toate chestiunile cerute de către profesori și încă nu sunt mulțumitoare pentru protestatari.

Pentru prima dată, ministrul Muncii, Marius Budăi, a spus: „Noua grilă a salarizării în sistemul de învățământ preuniversitar pleacă de la retribuția debutanților în meseria de profesor, aceea de a fi egală cu salariul mediu pe economie. Dacă profesorii se vor lăsa convinși de conținutul Memorandumului, vom vedea. Marcel Ciolacu susținea miercuri că: „Le-am dat profesorilor ce au cerut”. Pe de altă parte, Marius Budăi crede că un act normativ cu valoare de lege nu poate prevede ceea ce va conține o viitoare lege salarială.

GUVERNANȚII CONFUNDĂ GREVA CU RĂSCOALA! Nemulțumiți, sindicaliștii răspund: „Guvernanții vor să înăbușe greva ca pe o răscoală!” Iar Marcel Ciolacu zice: „Profesorii trebuie să se întoarcă la catedră. Examenele trebuie date”. „Vrem un act cu valoare juridică. Greva va continua”, nu se lasă păcăliți profesorii protestatari.

Același Marcel Ciolacu face un APEL către profesori pentru ca aceștia să înceteze greva susținând că: „S-au îndeplinit toate cerințele inițiale. Trebuie să ne gândim la copii și să închidem anul școlar”.

DE CE AU RENUNȚAT PROFESORII LA GREVĂ, DEȘI NU AU PRIMIT TOT CE AU CERUT? Anul școlar s-ar putea încheia fără incidente, deși sindicatele au amenințat de la înceutul protestelor că de data aceasta s-ar putea să ajungă și România în situația altor țări care au înghețat și au repetat un an, din cauza conflictelor între cadrele didactice și guverne (în ultimii zece ani, Finlanda și Israel sunt cazurile în care elevii au rămas repetenți un an, din pricină că guvernele acelor state nu au intervenit la timp, luând măsurile necesare abia după ce grevele duraseră vreme de șase luni!). Deși Executivul nu a dat tot ce au cerut protestatarii, s-a mizat pe forța de convingere pe care o au directorii unităților de învățământ asupra corpului didactic și pe un calcul procentual folosit în economie și în sociologie: principiul Pareto. Deși directorii de școli nu pot participa la greve, numărul mare de profesori care au participat la proteste li s-a datorat. La fel și întoarcerea la clase. Guvernul a știut că nu sindicatele decid.

După vacanța de Rusalii și-au reluat activitatea 1.000 de unități de învățământ din întreaga țară și au renunțat la grevă peste 15.000 de angajați din sistemul de învățământ, dintre care peste 10.000 sunt cadre didactice. Ministrul Educației, Ligia Deca – pupila Preș. Klaus Werner Iohannis – deși nu-i de meserie profesoară ci are niscaiva studii în domeniul naval, i-a chemat, marți, dis-de-dimineață, pe reprezentanții federațiilor sindicale pentru a stabili calendarul examenelor, dar revenirea la clase a unui număr foarte mare de profesori a făcut inutilă discuția.

ION PREDOȘANU