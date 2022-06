Ca la noi, la nimeni – Ce-au căutat cei trei crai din Vestul Europei, la Kiev?

Motto: „Păsările care se nasc în cușcă au impresia că a zbura este o boală!”

Hotărât lucru, președintele Franței – Emmanuel Macron – este un om politic foarte important și un adevărat lider al Europei. Franța, în plus, mai deține și președinția Uniunii Europene până la 1 iulie 2022.

COMUNITATEA STATELOR EUROPEI? Încă înainte de a veni în România și a avea convorbiri cu Preș. Klaus Werner Iohannis la Aeroportul Mihail Kogălniceanu, președintele francez Emmanuel Macron lansase ideea creării unei Comunități a statelor Europei, din care să facă parte, pe lângă țările membre ale Uniunii Europene, absolut toate statele Europei, inclusiv Marea Britanie, Republica Moldova și altele.

Dealtfel, după ce s-a întâlnit cu militarii francezi din țara noastră, al căror număr a promis că va crește cu încă 3.000, președintele Emmanuel Macron a vizitat și Republica Moldova, țară neutră, condusă de președintele Maia Sandu, un om politic surprinzător de bun diplomat. Evident, prezența la Chișinău a președintelui Macron a întărit sprijinul pe care-l acordă Franța candidaturii Republicii Moldova la aderarea în Uniunea Europeană.

De la Chișinău, președintele Franței, Emmanuel Macron a luat trenul și a mers în Polonia, unde s-a întâlnit, normal, președintele polonez Andzrei Duda, iar miercuri seară a făcut planul vizitei ce urmau s-o facă la Kiev el, cancelarul Germaniei Olaf Scholz și primul ministru al Italiei, Mario Draghi. Joi, cei trei crai din Vestul Europei au luat un tren privat care i-a dus la Kiev. Să fie oare vorba despre întărirea sprijinului militar și economic pe care Uniunea Europeană îl acordă pe mai departe Ucrainei?

NOU AJUTOR AMERICAN PENTRU UCRAINA. Tot joi, Statele Unite ale Americii, prin vocea președintelui Joe Biden, și-au anunțat un alt important pachet de sprijin către Ucraina. Experți politici de marcă ai lumii i-au recomandat președintelui Ucrainei, Volodimir Zelensky, să facă unele concesii teritoriale, ceea ce este greu de presupus că acesta va accepta.

Celor trei lideri din Vest, reprezentanți ai unor țări fondatoare a Uniunii Europene, Franța, Germania și Italia li s-a alăturat și președintele României, Klaus Werner Iohannis. Aceștia, într-o echipă de trei plus unu, s-au întâlnit joi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, care i-a primit la Palatul Maryinsky, sediul președinției Ucrainei, pentru discuții considerate ca fiind cruciale înainte de summitul european din 23 și 24 iunie de la Madrid.

Întâlnirea de joi de la Kiev să fi venit și cu vreo propunere de pace? Rămâne de văzut!

„FACEȚI EUROPA, NU RĂZBOI”. Ca și alți lideri străini care au venit la Kiev înaintea lor, Macron, Scholz, Draghi și Iohannis s-au plimbat pe străzile orașului martir Irpin, unde urmele bombardamentelor comise de armata lui Putin sunt omniprezente.

Pe pereții clădirilor distruse era scris „Make Europe Not War”(„Faceți Europa, nu război”). O inscripție pe care Macron a văzut-o și a comentat: „Este un mesaj corect(…) este foarte emoționant să vezi asta”.

P.S. PUTIN, ÎN COMĂ? Presa din Ucraina a publicat informații despre deteriorarea stării de sănătate a dictatorului Putin: se presupune, într-un zvon, că după o intervenție chirurgicală nereușită pentru îndepărtarea unei tumori canceroase, Vladimir Putin ar fi intrat în comă, relatează Timpul.md. Serviciile secrete ale Ucrainei, citând suyrse de la Kremlin au rapoirtat că anturajul lui Putin a început să pregătească așa-numitul „tranzit al puterii”! (Ion Predoșanu)