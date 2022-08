Ca la noi, la nimeni – Calmarea ROBOR și a inflației, plus rectificarea bugetară pozitivă

Motto: „Piață liberă înseamnă creșteri și scăderi ale prețurilor. Dacă spunem piață liberă nu înseamnă că oricine poate să pună orice preț pe energie.” – Ionuț Purica, Expert în energie

Nu sunt un admirator al Guvernatorului Băncii Naționale a României – Matusalem Mugur Isărescu. Totuși, până mai zilele trecute, ROBOR a tot crescut ca Făt Frumos din poveste. Și a ieșit Mugur Isărescu cu un Raport trimestrial asupra inflației, în care le-a bătut obrazul băncilor comerciale că „au cam sărit calul” și nu se uită pe mesajele Băncii Centrale.

ROBOR, SCADE PENTRU A DOUA ZI CONSECUTIV. Să recunoaștem, scăderea ROBOR-ului două zile la rând este o minune. O situație nemaiîntâlnită de 14 luni. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât, joi, la 8,02% pe an, de la 8,06% pe an, miercuri, conform informațiilor publicate de BNR. Miercuri, indicele a scăzut de la 8,14% la 8,06%, înregistrând prima scădere semnificativă din ultimele 20 de luni.

COALIȚIE DIN URMĂTORII TREI: LUCA ȘI MATEI! E limpede că GuWernerul Meu Ciucă, alcătuit din coaliția PNL și PSD, căci UDMR nu se pune și e mai mult de umplutură și nici nu participă la toate ședințele coaliției de guvernare, traversează o situație dificilă pentru țară. Mai ales că prețurile tot cresc, seceta pedologică ne lovește agricultura și industria alimentară – atâta câtă avem – precum o măciucă în moalele capului. Tot joi, INS afirma: „Gazele s-au scumpit cu peste 70,10% în luna iulie față de perioada similară a anului 2021, iar combustibilii cu 35,63%!

Joi, ne-am mai pomenit cu o propunere șocantă în coaliția de guvernare (ținută tot fără liderii UDMR, întrucât Kelemen Hunor s-a dat lovit, luându-și conediu până astăzi, vineri!), conform căreia va scade plafonul de compensare la facturi. Partidul Social Democrat insistă pentru reglementarea prețurilor în energie, iar Partidul Național Liberal vine cu o altă soluție. De-o fi una, de-o fi alta important ar fi, susțin social-democrații, ca până la sfârșitul lunii septembrie să fie aleasă o soluție viabilă pentru țară și, mai ales, pentru cetățenii ei.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a transmis, tot joi, că rectificarea bugetară care va fi aprobată de Guvern, „asigură perspectiva unei bune funcționări a serviciilor publice oferite cetățenilor, plata drepturilor sociale, precum și finanțarea programelor șia schemelor de ajutor de stat destinate susținerii economiei”.

Important e că inflația staționează la 15%, deși este de trei ori mai mare decât în august 2021.

RECTIFICARE BUGETARĂ, PE PLUS. Pregătim o rectificare pozitivă, iar prioritate are finanțarea măsurilor guvernamentale incluse în pachetele de sprijin pentru economie și pentru cetățeni, reducând, în același timp, cheltuielile pentru bunuri și servicii ale tuturor ministerelor. Alocăm fonduri suplimentare susținerii investițiilor importante în economie, așa cum ne-am angajat prin Programul Sprijin pentru România”, a transmis, joi, premierul Nicolae Ciucă.

„Bugetul schemei de ajutor de stat va crește de la 6,38 miliarde lei la 7,37 miliarde de lei, calificându-se investițiile de cel puțin un milion de euro în industria alimentară și a IMM-urilor. Sunt sectoarele de activitate cu pondere substanțială în bugetul de stat. Totodată, ne aflăm la jumătatea perioadei de implementare a deciziei de compensare a creșterii prețurilor la carburanți. De la momentul luării deciziei, prețul la carburanți a scăzut. Prin urmare, la sfârșitul lunii septembrie vom avea evaluarea completă a efectelor măsurii guvernamentale, o soluție bună având în vedere că am putut cu toții să observăm impactul pe care l-a produs în reglarea prețurilor la carburanți”, a precizat Nicolae Ciucă.

”Valorificăm toate oportunitățile de finanțare pe care le avem din fonduri naționale și europene și le punem în valoare în beneficiul cetățenilor români și al economiei naționale”, a conchis prim-ministrul Nicolae Ciucă.

ION PREDOȘANU