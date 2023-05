Motto: „Între caractere și inteligență nu ar trebui să existe alegere. Inteligențele se găsesc foarte adesea, caracterele mai rar.” – Mihai Eminescu

Marile probleme economice, sociale și cele privind dezvoltarea viitoare a țării sunt lăsate cel mai adesea, ca și acum de altfel, deoparte. Mai exact spus, pentru un mâine iluzoriu. În schimb, cele trei partide din coaliția de guvernare: Partidul Social Democrat, pretinsul Partid Național Liberal și UDMR se bat pentru a primi, evident, în favoarea lor, cele mai grase și mai bănoase ministere.

Guvernul Ciucă pare a fi pe ducă. Mai exact i se apropie finalul. Conform acordului încheiat între Partidul Social Democrat și pretinsul Partid Național Liberal la formarea coaliției, din care mai face parte și UDMR, pe 25 mai prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, ar trebui să-și dea demisia și să-i lase locul de la Palatul Victoria lui Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat și, totodată, președinte al Camerei Deputaților. Desigur, dacă Marcel Ciolacu va fi nominalizat pentru formarea noului Guvern de către Preș. Klaus Werner Iohannis, care, totuși, are ultimul cuvânt.

UDMR AMENINȚASE CU IEȘIREA DE LA GUVERNARE. Surse bine informate susțin că pretinsul Partid Național Liberal și-ar fi dorit, pentru sine, portofoliul Ministerului Mediului. Un minister foarte important și printre cele mai bănoase, cum numai tot UDMR deține, prin Cseke Attila, Ministerul Dezvoltării. Situația este foarte plauzibilă, mai ales că nu odată și poate pe bună dreptate, același Partid Național Liberal lansase acuze la adresa UDMR că deține prea multe portofolii față de cele numai 5% dintre opțiunile de vot ale electoratului la trecutele alegeri parlamentare.

UDMR SCOATE ARTILERIA DIN DOTARE. Se zice că pentru a-și susține punctul de vedere, UDMR a bătut cu pumnul în masă, amenințând cu ieșirea de la guvernare. Ce-i drept, UDMR a jucat foarte tare. Cu toate că și dacă ar fi ieșit de la guvernare, principalele două partide ale țării ca mărime și ca importanță – Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal – ar fi avut o majoritate suficientă în Parlamentul României, nu doar pentru supraviețuire, ci chiar pentru a trece prin Parlament legi importante. Principalii lideri ai UDMR au ieșit la atac și au tras din toate pozițiile.

PUPAT PIAȚA INDEPENDENȚEI. Nu cred că mai are rost să facem un colaj din declarațiile celor trei lideri ai partidelor din coaliție. Inclusiv, Hunor Kelemen și-a mai nuanțat poziție inițială. În vreme ce prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, președinte al pretinsului Partid Național Liberal în același timp, susținea că: „Fiecare are dreptul să facă ceea ce dorește”. Mai diplomat, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a declarat că el dacă a plecat cu cineva la drum ar prefera să continue drumul tot cu acel cineva, dând semne că nu ar dori ieșirea UDMR de la guvernare.

Cert este că, până la finalul zilei, lucrurile s-au aplanat total. Iar Hunor Kelemen a trecut de la „Ieșim de la guvernare” la mai blândul: „Există un acord semnat între PSD și PNL. Trebuie respectat.”

ION PREDOȘANU

P.S. UDMR IESE ÎN CÂȘTIG. Ceea ce înseamnă că Hunor Kelemen își va păstra și demnitatea de vice-prim-ministru al Guvernului României. (Ion Predoșanu)