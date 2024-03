Ca la noi, la nimeni – Bâjbâieli și (ne)clarificări electorale!

Motto: „Lumea nu se va sfârși din cauza celor care fac rău, ci din cauza celor care se uită la ei și nu fac nimic.” – Albert Einstein

În sfârșit, Coaliția de guvernare, care formează și Alianța cu care Partidul Social Democrat și pretinșii liberali vor merge la alegerile europarlamentare pe liste comune, iar la alegerile locale doar în orașe mari, precum Bucureștiul și Timișoara s-au decis să-l susțină drept candidat unic la Primăria Generală a Capitalei pe celebrul medic ortoped Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar București.

FINUL LUI BĂSESCU ȘI APROPIAT AL LUI IOHANNIS, CĂTĂLIN CÂRSTOIU, VREA SĂ-L BATĂ PE NICUȘOR (PLICUȘOR!) DAN! Pe lângă calitățile sale profesionale de necontestat, Cătălin Cârstoiu mai are și niște afinități politice, fiind finul ex-președintelui Traian Băsescu – din partea partidului căruia, PDL, tatăl său a fost ba deputat de Argeș, ba prefect și, în plus mai e și un apropiat al Preș. Klaus Werner Iohannis. În plus, mai are și mai multe conturi în bănci ce însumează aproape 500.000 de euro.

Culmea politichiei românești este că Gabriela Firea (PSD) și Sebastian Burduja (PNL) au ajuns din posibili candidați la București coordonatorii politici ai campaniei electorale a alesului din jobenul Cotrocenilor. Ciudate coincidențe, nu-i așa?

CAPUL LUI MOȚOC (DE LA FINANȚE) VREM! Nu este prima dată când teologul Marcel Boloș, cocoțat în fruntea Ministerului Finanțelor Publice, calcă-n străchini. Cel mai adesea, vorbește gura fără el și anunță introducerea de noi taxe și impozite, iar după alegeri chiar că ne paște austeritatea! Marți, cunoscută ca fiind ziua cu cele trei ceasuri rele/negre, la sediul Ministerului de Finanțe, a avut loc o ședință de urgență cu participarea ministrului Finanțelor – Marcel Boloș, a ministrului Muncii – Simona Bucura Oprescu, și a ministrului Investițiilor și Fondurilor Europene – Adrian Câciu. Cei trei aveau în dezbatere mult prea întârziata Lege a salarizării unitare, întârziere datorită căreia riscăm să pierdem ca țară mai bine de 3 (trei!) miliarde de euro din PNRR. Tot în marțea cea cu trei ceasuri rele, o delegație de finanțiști de vază ai Comisiei Europene au vizitat România, unde-au rămas și astăzi, miercuri!

Marcel Boloș, este pe făraș întrucât Partidul Social Democrat îi cere demisia! Fiind acuzat că trâbițează tot felul de măsuri ce nu au fost discutate și aprobate în Coaliție. Se zice că el nu ar avea dreptul să anunțe și să lanseze avertismente populației, ci doar să comunice niște măsuri politice.

Boloș trăncănește că după 25 aprilie vor fi măriri de salarii, deși nu sunt bani!, iar după ce se termină tărășeniile cu alegerile ne paște austeritatea! Senatorul PSD Florian Bodog afirmă că Boloș nu ar avea voie deloc să-și dea cu părerea despre taxe și impozite. Mai ales în an electoral, din moment ce atât PSD, cât și PNL au declarat sus și tare că în anul 2024 nu vor fi intriduse noi taxe și impozite.

AFIRMAȚII DE NEÎNȚELES. Pe lângă tot felul de permutări între candidații Alianței PSD-PNL la candidaturile pentru sectoarele Capitalei, sunt tot felul de mutații de neînțeles. Ba comasări de alegeri – europarlamentarele cu localele -, ba mutarea alegerilor pentru președinția României – pe 15 și pe 29 septembrie (turul al doilea) pentru ca actualul Preș. Klaus Werner Iohannis să-și găsescă de lucru pe afară, pe bani mulți. Cum susținea fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase, „candidatura lui Iohannis la funcția de secretar general al NATO este ca la biliard. Țintește NATO ca să ajungă pe un post călduț, eventual inventat pentru el, în conducerea Uniunii Europene, la Bruxelles!”

ION PREDOȘANU