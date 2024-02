Ca la noi, la nimeni – Bâjbâieli, proteste și scumpiri!

Motto: „Noi scumpiri: Triste-s ultimele știri:/ Vine valul de scumpiri;/ Lumea fulgeră și tună: „Valul e, de fapt, furtună!” – Epigramă de Ștefan-Cornel Rodean

O declarație a ministrului Finanțelor Publice, Marcel Boloș, conform căreia ne așteaptă 7 (șapte!) ani de sărăcie m-a speriat pur și simplu. Marcel Boloș aprecia că atâția ani ne-ar trebui nouă, românilor, să echilibrăm deficitul datoriei publice din Produsul Intern Brut (PIB), care se pare că a depășit nu doar 50% din PIB, ci ar fi cam pe la 55%!

La noi, în mare parte, protestele fermierilor și transportatorilor s-au oprit și Guvernul Ciolacu are greaua misiune de a le satisface promisiunile. Care nu sunt puține și îngreunează încadrarea României în ținta de deficit bugetar stabilită prin Bugetul pe anul 2024!

SCRISOARE CĂTRE IOHANNIS! Dar asta nu înseamnă că am scăpat cu totul de proteste. Chiar ieri, adică luni, a avut loc un protest la ușa Preș. Klaus Werner Iohannis, chiar la Palatul Cotroceni, organizat de opoziția ce se revoltă față de pensiile speciale. Protestatarii i-au lăsat președintelui Iohannis o scrisoare cu doleanțele lor. Numai că președintele urma să plece, în aceeași zi, la Paris! Tot ieri au avut loc proteste violente la Bruxelles, cu baricade de foc ale fermierilor din Belgia și din țările occidentale. Forțele de ordine au intervenit în forță, inclusiv cu tunuri de apă!

În scrisoare, protestatarii mai cereau ca președintele Iohannis să decidă, cum spuneam, tăierea pensiilor speciale, dar și organizarea unui referendum pe 9 iunie pe această temă. Treaba este extrem de complicată, întrucât ar impune și o revizuire a Constituției prin care să se permită așa ceva. Greutatea derivă și din faptul că pentru modificări și schimbări în actuala Constituție ar fi nevoie de o majoritate mare, pe care, evident, că actuala Coaliție de guvernare nu o poate asigura.

2004 – ANUL SCUMPIRILOR. Din data de 1 ianuarie 2024, de când au crescut accizele la carburanți, deci și prețurile benzinei și motorinei, au fost zile în care prețurile respective s-au mărit și de două ori pe zi.

Cu mult înaintea adoptării legii prin care-au fost majorate accizele, un lider de sindicat al transportatorilor avertiza: „Motorina mai scumpă se va vedea și în biletele pentru călătorie și în tarifele de transport marfă, ceea ce va duce la scumpiri ale tuturor produselor transportate. Credem, deocamdată, că acest proiect de majorare a accizelor e o glumă proastă a Guvernului, dar dacă se va merge cu ea până la capăt, atunci ne vom reuni din nou toate patronatele din transporturi și vom protesta.” Așa declara Vasile Ștefănescu, Președintele Confederației Operatorilor Autorizați din Transport – COTAR, citat de Mediafax.

BÂJBÂIELI PRE-ELECTORALE. Se tot fac negocieri între PSD și PNL pentru stabilirea persoanei ce va deschide lista la alegerile europarlamentare. Se pare că cele mai mari șanse le are Luminița Odobescu, actual ministru de Externe, diplomat de carieră, femeie neînregimentată politic.

EZITĂRI LA DESEMNAREA CANDIDATULUI UNIC LA PRIMĂRIA BUCUREȘTILOR. O acerbă bătălie se duce și pentru desemnarea candidatului unic la Primăria Generală a Bucureștilor, care să-l bată pe inactivul și înfumuratul Nicușor Dan. Dinspre PSD ar putea candida Gabriela Firea, care în sondaje e la mustață de Nicușor Dan, iar candidatul posibil al PNL, Sebastian Burduja, abia strânge 10% din procentele unui recent sondaj CURS.

Dar bâjbâielile continuă și mai există varianta unui neafiliat politic, așa cum este prof. univ. dr. Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar București. Doctor de meserie, cu un CV impresionant și șanse reale dacă ar fi candidat comun al PSD și PNL!

ION PREDOȘANU