Ca la noi, la nimeni – Aziluri rele, aziluri bune!

Motto: „Trei lucruri intră într-o casă fără să fie anunțate: datoriile, bătrânețea și moartea”. – Proverb german

Este limpede că situația azilurilor de bătrâni nu este aceeași peste tot. La fel cum, din păcate, nu putem afirma că situația din căminele sociale pentru copiii cu dizabilități ar fi roz, ori cel puțin acceptabilă, pe undeva. S-a pornit o avalanșă începută la căminele vârstnicilor din Voluntari, vreo trei la număr, dintre care doar unul de stat iar celelalte două sunt private, de genul celui numit „Armonia”, gestionat de un individ fără scrupule și fără niciun Dumnezeu. Numai că, stupoare, imaginile din Azilul groazei nu sunt de la unul din azilurile din Voluntari, ci din comuna Afumați. Cei drept și cele din orașul Voluntari și cel din comuna Afumați fac parte din județul Ilfov.

MEGA-AFACERI CU CĂMINE DE BĂTRÂNI. Iar județul Ilfov are nici mai mult, nici mai puțin de 150 de cămine de bătrâni. De unde se vede și se înțelege că afacerile cu căminele de bătrâni sunt extrem de profitabile, iar cei care suferă cel mai mult: malnutriție, bătăi, lipsa medicamentelor sunt tocmai bătrânii. Adică exact aceia care ar fi trebuit să aibă, pentru că merită, măcar niște bătrâneți liniștite.

BĂTÂNI LĂSAȚI FĂRĂ PENSII ȘI FĂRĂ LOCUINȚE. Nici Bucureștiul nu stă rău la numărul de aziluri ale bătrânilor sau „seniorilor”, cum îi plăcea fostului Ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marius Budăi(PSD), să li se adreseze mai ales atunci când vorbea despre pensiile acestora. Care pensii erau furate de-a dreptul, fie de pe card sau cum se putea. Și se putea, fiindcă bătrânii erau bătuți crunt și când le era foarte rău se arunca apă rece pe ei.

REVOLTA APARȚINĂTORILOR. Da, am trăit s-o vedem și pe asta. Duminică, în sfântă zi de sărbătoare creștin-ortodoxă, la București, a avut loc un protest în fața unui Azil de bătrâni închis de autorități. Aparținătorii nu vor să-și mute bătrânii. Oamenii erau mulțumiți de modul în care erau îngrijiți bătrânii lor, iar medicii nu-și dau acordul ca pacienții lor să li se schimbe mediul în care trăiesc de mai mulți ani. Și culmea, așa ceva se petrecea chiar ieri, în Sfânta zi de duminică, în Sectorul 5 al Bucureștilor. Se aștepta o soluție de la autorități. Ce-i drept, Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu-Piedone, avusese o sesizare din partea unor vecini ai unui Azil de bătrâni prin care se reclamau bătăile și plânsetele beneficiarilor Azilului. Primarul Cristian Popescu-Piedone, abia ieșise din pușcărie, unde fusese încarcerat pe nedrept, după cum au constatat judecătorii. Cum el nu avea drept de control și nu putea decât să constate cele reclamate, a chemat-o pe Doamna Prefect al Bucureștilor ca să ia măsuri.

Cele povestite de mine, mai sus, cu un Azil la care aparținătorii protestau pentru menținerea lui în funcțiune, nu-i o raritate. O încă tânără mămică declarea: „Eu am copil mic și am serviciu. Nu are cine să se ocupe de cel bătrân și, în plus, mai are nevoie și de asistență medicală.”

ION PREDOȘANU

P.S. AȘTEPTĂM NOI DEMISII! Și-au dat demisiile de onoare ministrul Muncii, Marius Budăi, și ministrul Familiei, Gabriela Firea. Nu se știe cât de vinovați or măcar dacă erau vinovați cei doi. Am aflat că actualul ministru al (In)Culturii, Raluca Turcan este aceea care a semnat licența de funcționare a Azilului Groazei „Armonia”, din Voluntari, pe vremea când deținea funcția de ministru al Muncii. Ea de ce nu-și dă demisia? Pentru că e de la pretinsul PNL? La fel cum nu pricep de ce nu-și dă demisia nici ministrul (ne)Sănătății noastre, Alexandru Rafila!!!(Ion Predoșanu)