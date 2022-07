Ca la noi, la nimeni – Austeritatea – exclusă de Iohannis. Isărescu încearcă evitarea ei!

Motto: „Austeritate //Mă-mbie, totul, în vitrină,/ Tentantă e tejgheaua plină,/ Dar la inflația actuală/ Am hrana mea spirituală.” – Epigramă de Traian Conciatu

Atoatecunoscătorul Președinte Klaus Werner Iohannis a susținut, mai zilele t recute, o declarație politică urmată de o conferință de presă în care, printre altele, s-a declarat adversarul austerității și că el nu va mai permite așa ceva, cum a fost prin anii 2008-2011. Pur și simplu, președintele Iohannis a exclus o posibilă viitoare austeritate, fiind foarte mulțumit de GuWernerul Meu Ciucă.

SEMNAL DE ALARMĂ, DE LA BNR! Între timp, Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a ieșit cu un comunicat. La semnalul dat de Mugur Isărescu a reacționat și analistul politic Bogdan Chirieac, care-a sintetizat: „În materie de economie, mergem sută la sută pe mâna lui”.

„L-am auzit pe președinte zicându-ne că nu avem un plan de austeritate, nu vom ajunge la asta. Guvernatorul Mugur isărescu a spus să vedem, încercăm să evităm austeritatea”, a declarat Andreea Sava, miercuri seară, la Antena 3. În platou aflându-se și analistul Bogdan Chirieac, care a precizat ulterior: „În materie de economie, mergem sută la sută pe mâna lui Mugur Isărescu. Deci, dacă Guvernatorul iese cu acest semnal de alarmă, înseamnă că lucrurile nu stau deloc bine.”

SLAVĂ DOMNULUI CĂ-L AVEM PE ISĂRESCU! „Dacă dânsul ne spune, atenție, să nu scăpăm situația din mână (adică, de sub control n.m. I.P.) înseamnă că lucrurile nu stau bine,” a subliniat analistul, adăugând: „În materie de finanțe și economie, slavă Domnului că-l avem pe Mugur Isărescu!”

Reamintim că, întrebat ce părere are despre eventuale măsuri de austeritate, Guvernatorul BNR a spus că: „încercăm să le evităm.”

Banca Națională a României va ține strâns lichiditatea și va lucra cu toate instrumentele, a declarat miercuri Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în cadrul unui briefing de presă.

„Strategia este cea pe care am sugerat-o data trecută. Deci, mergem treptat. Ținem strâns lichiditatea. Lucrăm cu toate instrumentele. Vedem ce se întâmplă în stânga și în dreapta și înainte și, aș glumi, și înapoi să vedem dacă am procedat bine și așteptăm ca pe măsură ce inflația vine în jos și noi ne ducem cu dobânda, rata de politică monetară, în sus să ne întâlnim undeva. De aceea am sugerat 5%. Probabil că am fost optimist,”, a zis Mugur Isărescu despre evoluția dobânzii de politică monetară.

INFLAȚIA E ÎNALTĂ NU NUMAI LA NOI. Guvernatorul a afirmat că în prezent nicio țară nu-și permite să treacă la dobânzi real pozitive dintr-o dată. „Așa cum reiese și din comunicat, ne situăm deja pe o traiectorie mai înaltă a inflației. Și prelungită și ceva mai înaltă decât cea pe care am avut-o în vedere când am discutat raportul privind inflația. Și factorii care au generat această creștere a inflației, nu numai la noi, peste tot inflația este mai mare decât s-a anticipat, sunt bine prezentați în comunicat… Aș vrea să ne întâlnim undeva. Adică, inflația să coboare și dobânzile să urmeze. Este vorba de o strategie aici.”

ION PREDOȘANU