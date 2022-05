Burlan: Început de an favorabil pentru CEO! Ce se întâmplă cu angajările!

Guvernul României a aprobat, joi, 28 aprilie a.c., bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Complexul Energetic Oltenia. Potrivit documentului, compania energetică a estimat pentru acest an venituri totale de 8.619.341 mii lei (1,7 miliarde de euro) și un profit brut de 215.870.000 de lei, adică 43 de milioane de euro. Este pentru prima dată, în ultimii cinci ani, când CEO preconizează un rezultat financiar pozitiv. Conform BVC, la finele acestui an, compania prognozează că va avea 8.980 de salariați, cu aproximativ 2.000 mai puțini față de finele anului trecut, iar cheltuieli de natură salarială au fost estimate la 1.342.992 mii lei.

Președintele Directoratului CEO, Daniel Burlan, a declarat că pe primul trimestru al acestui an, compania energetică înregistrează profit, iar acest lucru se datorează lunii martie, cea mai bună din punct de vedere financiar de la începutul anului. De altfel, și bugetul companiei pentru acest an estimează un profit, lucru care nu s-a mai întâmplat din 2017.

,,Față de anii anteriori, bugetul pentru 2022 are un rezultat financiar pozitiv, iar acest fapt a dat posibilitatea să acordăm creșteri salariale și este cel mai important lucru care s-a întâmplat la începutul acestui an, în contextual în care negocierile la Contractul colectiv de muncă cu partenerii sociali, beneficiarii unor creșteri importante de salariu, cum n-au fost în ultimii ani, sunt salariații CE Oltenia. Începutul acestui an este favorabil CE Oltenia. Luna martie, pe care n-am închis-o definitiv, după cum arată cifrele, compania înregistrează profit din exploatare, incluzând și costurile cu certificatele de CO2. Cumulat, pe primul trimestru al acestui an, datorită lunii martie, cred că există un plus”, a afirmat Burlan. Cele patru comisii constituite la nivelul UMC-urilor, care au avut în componență directorii acestor structuri, specialiști în resurse umane și protecția muncii de la CEO, au analizat fiecare dosar și au finalizat interviurile cu persoanele selectate în vederea angajării la carierele miniere ale companiei. Președintele Directoratului CEO a spus că la prima evaluare au fost în jur de 1.050 de persoane care întruneau condițiile pentru a fi angajate pe posturi de sudori, lăcătuși și electricieni, dintre aceștia au fost selectate, în final, 600 de persoane. Cei mai mulți dintre acestea provin de la societății prestatoare pentru compania energetică. ,,A fost chemat personalul selectat pentru angajare, iar cu data de 9 mai începe prima serie, circa 400 de salariați, restul de 200 de salariați urmând să înceapă activitatea pe 16 mai. Trebuie să le asigurăm echipamentul de lucru și protecție, instructajul și este nevoie de timp. Fac mențiunea că angajarea pentru acest personal este pe durată determinată, până la 31 decembrie, urmând ca atunci să înceteze activitatea sau să fie distribuiți într-o altă societate care să presteze activitate pentru CEO”, a precizat Daniel Burlan la Tele3.

Claudiu Matei