Buluceală la concertele pentru absolvenți de la stadion

Câteva mii de tineri au participat luni seara la primul concert organizat de municipalitate la stadion, cu ocazia festivităților desfășurate pentru premierea absolvenților de liceu. Ceremoniile de acest gen se întind pe parcursul câtorva zile și la finalul fiecărei zile are loc un spectacol, la cel de luni tinerii plecând masiv din tribune spre scena de concert. Puțini au fost cei care au mai rămas pe scaune, majoritatea preferând să fie față în față cu MARKO GLASS și BVCOVIA, care le-au și cerut tinerilor să fie atenți pentru a nu se răni în buluceala din acele momente. A fost sfârșitul unei seri care a marcat sfârșitul liceului pentru absolvenții de la „Tudor Vladimirescu”, „Ion Mincu”, „Constantin Brăiloiu”, LPS și Teologic. Festivitatea în sine a durat câteva ore bune, dar a fost una memorabilă atât pentru absolvenți, cât și pentru părinți sau prieteni. Oricine a dorit a avut acces pe stadion, spre deosebire de perioada de pandemie. Și pentru că a fost multă lume și au fost momente copleșitoare emoțional pentru tinerii care sunt în fața unor examene dificile în această vară, nu au lipsit lacrimile de despărțire și promisiunile de prietenie pe viață. „Am ținut foarte mult la colegi și de aceea m-au trecut lacrimile acum pentru că e greu acum. Au fost ani frumoși, de care ne vom aminti cu drag, iar eu sunt mai emotivă și de aceea cred că am plâns mai mult decât ceilalți”, ne-a mărturisit o absolventă de la „Tudor”. CNTV a fost cap de afiș pentru că a avut cei mai mulți absolvenți cu medii de 10 și foarte mulți peste 9. Inspectoratul Școlar Județean nu a avut reprezentați la festivități, dar viitoarea șefă a instituției, Marcela Mrejeru, a fost extrem de fericită pentru că la promoția sa a avut doar medii de peste 9. „Am avut o generație de excepție. Sunt 10 copii cu medii de 10. Sunt patru copii care sunt șefi de promoție cu media 10 pe linie încă din clasa a IX-a și de care sunt foarte legată. M-au și trecut lacrimile la un moment dat, m-au emoționat foarte mult aceste momente pentru că în fiecare an noi, dascălii, murim câte un pic atunci când pierdem astfel de generații și renaștem în septembrie, când vin cei mici de clasa a 9-a. Cu ei am trecut și prin pandemie și au fost și atunci copii extraordinari. A fost greu pentru că nu ne-am putut întâlni, dar au fost copii implicați în toate activitățile. Și-au dat silința să fie cei mai buni și chiar au fost. Toată clasa are media peste 9. Din 33 de copii 10 sunt cu media 10, iar ceilalți au peste 9. Am dat mențiuni la toată clasa. E cel mai fericit moment din vara aceasta fierbinte și pentru mine și pentru ei, mai ales pentru ei, pentru că vor urma examenele în urma cărora vor deveni acei oameni în care eu am totală încredere. Sunt copiii care văd foarte bine lucrurile, sunt bine ancorați în realitate, sunt foarte maturi, deși se mai poartă copilărește în unele momente, așa cum mă comport și eu alături de ei uneori. Nu o să mai am o astfel de generație vreodată, cred”, a declarat Marcela Mrejeru. Diriginta de la a-XII-a B nu și-a stăpânit lacrimile atunci când a venit clipa despărțirii, mai ales că elevii săi au plâns înainte de a se bucura de concertul organizat pentru ei. Lacrimile i-au trecut chiar și pe băieți, toți fiind cu gândul că vor fi puține momente de acum încolo în care se vor mai revedea în aceiași formulă. „În principiu mulți dintre noi mergem la medicină la București sau la Politehnică, tot în capitală. Cei pe partea de IT suntem deja pre-admiși, trebuie să mai luăm doar BAC-ul și de aceea nu avem emoții decât că ne despărțim. Sperăm să rămânem cât mai mulți în continuare și pentru următorii ani”, a spus unul dintre absolvenți. Dintre cei cu note de 10 s-a remarcat Iarina Popa, care e deja admisă la facultate. „A fost greu în acești patru ani în ideea în care a trebuit să mă concentrez pe toate materiile. Dar atâta timp cât am știut ce îmi doresc mai departe și știam că doresc performanță nu a fost greu să învăț și să iau doar 10. Acum e un moment emoționant pentru noi toți întrucât ne despărțim. Sper să am cât mai mulți colegi alături de mine la București și să continuăm să avem aceleași rezultate bune pe mai departe”, a spus tânăra absolventă de la CNTV. Festivitățile de luni seara au inclus și un show pirotehnic, jocul de artificii și flăcări creând o stare specială pentru absolvenți. Primarul Marcel Romanescu a participat la ceremoniile de premiere și a menționat că la fel de frumoase vor fi și serile care vor urma pentru ceilalți absolvenți. În plus, municipalitatea va organiza săptămâna viitoare și o ceremonie de premiere a elevilor cu note foarte bune la olimpiadele naționale, premiile în bani urmând să fie destul de consistente.

Gelu Ionescu