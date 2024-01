Bucureștean prins beat la volan, pe o stradă din Târgu Jiu

Un bărbat din București ce a fost oprit în trafic de polițiști, pe o stradă din Târgu Jiu, este cercetat acum de oamenii legii pentru infracțiunea de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice a unui vehicul.

„În cursul zilei de 29 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au identificat în trafic un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din București, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea București din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 1,16 mg/litru alcool pur în aerul expirat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.