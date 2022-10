Bronz la Botoșani pentru atletele din Gorj

Atletele gorjence Alina Eremia, Andreea Chivoiu și Mihaela Cepoi au terminat pe podium în finala pe echipe a Campionatului Național de Cros. Competiția s-a desfășurat, în weekend, la Botoșani, iar sportivele noastre au cucerit medaliile de bronz. Cursa de 8.000 m pe echipe a fost adjudecată de CSM Vaslui, iar pe locul 2 a venit echipa CSU Poli Timişoara.

Cele trei fete sunt pregătite de antrenorii Ionuț Dragoș Bură și Ion Bură și reprezintă cluburile CS Pandurii și CSM Târgu Jiu. ,,A fost un traseu frumos de alergat. Am încercat să scot un timp cât mai bun, pentru o clasare pe podium cu echipa. Am reuşit să ne clasăm pe locul 3. Acum urmează să mă antrenez pentru următorul concurs, ultimul din acest an, care se va desfășura la Braşov”, a declarat Alina Eremia. ,,Traseul a fost organizat bine, vremea a ținut cu noi. Chiar dacă a fost o cursa destul de scurtă, având în vedere ce am alergat până acum, m-am simțit bine și mă bucur pentru acest rezultat”, a precizat Andreea Chivoiu. ,,Prezența mereu pe podium la probe diferite demonstrează buna pregătire atletică și, pentru viitor, realizarea de performanțe internaționale la competiții importante. De remarcat că două dintre fete, Andreea și Mihaela, deși fac parte din categoria Tineret, au alcătuit echipa de senioare împreună cu Alina și au dovedit că pot fi sportive de mare valoare”, a apreciat antrenorul emerit Ion Bură, cel care recent a fost desemnat, pentru performanțele sale, Gorjeanul anului 2021”.

Cătălin Pasăre