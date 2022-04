Brașoveanul Mitrică, gata să-i trimită pe ,,stegari” în Liga 3: Îmi plac astfel de meciuri

Viitorul Târgu Jiu întâlnește, în Vinerea Mare, formația FC Brașov. Meciul de la Târgu-Jiu începe la ora 11.00 și are o miză mai mare pentru oaspeți, care tremură pentru a-și asigura continuitatea în eșalonul secund. Marcator în partida din sezonul regulat, când sub Tâmpa cele două formații au terminat la egalitate (2-2), brașoveanul Paul Mitrică (22 de ani) le-a pus gând rău ,,stegarilor”. Jucătorul de la Viitorul a declarat că așteaptă cu nerăbdare confruntarea și este gata să înscrie din nou. ,,Chiar dacă am început fotbalul la Brașov, eu sunt jucător profesionist, am demonstrat asta și pe teren și în meciul de pe Tineretului. Îmi plac astfel de meciuri. Sincer, nu mă așteptam ca Brașovul să ajungă să tremure pentru evitarea retrogradării. Din ce știu, s-au făcut multe investiții și sunt convins că așteptările erau mari”, a spus Mitrică pentru Liga2.ro. Totuși, jucătorul gorjenilor a admis că și Viitorul a avut un sezon sub așteptări. ,,La începutul campionatului ne gândeam să prindem un loc de play-off. Aveam așteptări mari, dar am ajuns în play-out. Am pierdut multe puncte în prima parte a sezonului și acest lucru s-a dovedit decisiv”, a declarat mijlocașul. Mitrică a marcat de două ori în actuala ediție a ligii secunde.

Cătălin Pasăre