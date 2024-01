Brăila a trecut, urmează Sola

CSM Târgu Jiu a cedat confruntarea din ultima etapa a turului Ligii Florilor. Gorjencele au fost învinse acasă de HC Dunărea Brăila, scor 28-32, în special din cauza căderii din repriza secundă, când gazdele, cu o rotație mai scurtă, au făcut mai greu față ritmului ultimelor minute. CSM a fost viora întâi în prima repriză, a condus cu 19-18, dar diferența de scor putea fi mai mare la cum au evoluat alb-albastrele. O partidă foarte reușită a făcut Alexandra Gavrilă Frățilescu. Centrul CSM-ului a terminat cu 10 goluri și a ordonat jocul amfitrioanelor. Pe de altă parte, antrenorul Liviu Andrieș s-a declarat mulțumit de cum a arătat echipa pe care o conduce. Acum, urmează o deplasare la Stavanger, pentru meciul al treilea din Grupa D EHF EL, cu Sola HK. ,,Din păcate, am avut o evoluție bună, dar încheiată cu un insucces. Dar, pentru modul cum s-au prezentat, pentru atitudinea pe care au avut-o, n-am ce să le reproșez fetelor. Dacă am fi avut atitudinea asta și în jocul cu Malaga, sigur era alt rezultat în acel meci. Până la urmă, e clar că noi trebuie să ne concentrăm acum pe campionat. În prima repriză, când am jucat colectiv și am dat drumul la minge în culoarele exterioare, am reușit să dăm goluri. În partea a doua, într-adevăr, am încercat tot în zona centrală. Am avut, și ratări, și pase greșite. N-am făcut multe schimbări, am crezut că putem să ducem la capăt jocul cu aceste jucătoare. Așteptăm în continuare transferuri până pe 31 ianuarie. În Norvegia, vreau să le dau minute tuturor fetelor, să se bucure de această competiție europeană, pentru că e meritul lor că am ajuns aici. Trebuie să ne bucurăm de handbal. Le mulțumim românilor care au anunțat că ne vor fi alături. Îi așteptăm și sper, ca la final, să ne bucurăm împreună, pentru că este o oportunitate unică să avem astfel de susținători. Trebuie să avem o prestație la fel de bună ca în Ungaria”, a declarat antrenorul Liviu Andrieș. Pivotul Bianca Chiriță a declarat că are încredere că echipa este pe drumul cel bun. CSM nu a obținut decât o victorie pe teren propriu, până acum, în acest sezon al Ligii Florilor. ,,Am fost mult mai motivate, puteam să facem o figură frumoasă, dar din păcate s-a simțit oboseala și la noi, și nu am putut lua cele trei puncte. Trebuie să muncim mult mai mult, să ne recuperăm și să fim într-o formă cât mai bună. Am avut meciuri destul de grele acasă, dar mai sunt foarte multe partide și o să acumulăm punte. Din punctul meu de vedere, suntem pe un drum bun. Asta s-a văzut și în meciul de astăzi. Urmează o deplasare lungă, dar mergem acolo cu dorința de a obține victoria. Sperăm să venim cu punctele acasă. Le-am urmărit, aleargă foarte bine, dar noi trebuie să demonstrăm că ne merităm locul în această competiție. Suntem fericite că avem susținere acolo, publicul ne-a ridicat mereu când am fost jos. Sperăm să le facem o bucurie”, a spus Chiriță.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva(11 intervenții), Andreea Chetraru, Elena Marica Bercu(1 intervenție/7m)– Bianca Ștefania Chiriță 1g, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 10g, Andreea Mihart, Ira Zinatullina 1g, Andreea Chiricuță 5g, Laura Moldovan 3g, Ana Maria Lopătaru, Florența Ilie 3g, Iuliia Andriichuk 2g, Ana Cătălina Ciolan 3g, Sabine Klimek. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Cătălin Pasăre