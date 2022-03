Bolnavii de cancer din Gorj, strigăt de disperare!

* ,,De ce le îngreunăm viața care atârnă, oricum, de un fir de ață?”

Zeci de bolnavi de cancer din județul Gorj vor fi mutați într-o fostă secție de dermatologie a Spitalului Județean din Târgu-Jiu, de la Pasarelă, ne spune ruda unei paciente de la SJU Târgu-Jiu. Problema este că secția nu corespunde niciunei nevoi a oamenilor suferinzi de boli incurabile. Cel puțin, așa susține unul dintre aparținători, aflat în Anglia.

În urma unor sesizări venite din partea rudelor bolnavilor de la Târgu-Jiu, chiar din Marea Britanie, aflăm că măsura iminentă a conducerii SJU Târgu Jiu este una care va dăuna bolnavilor de cancer, ba chiar le va pune viața în pericol. ,,Am mama bolnavă de cancer și am aflat că secția Oncologie iar va fi mutată și din Spitalul din str. Tudor Vladimirescu, Târgu-Jiu. Sunt revoltat și înspăimântat de situație, pentru că, indiferent de problemele care apar în cadrul spitalului, tot ei, bolnavii, trebuie mutați, trambalați ca sacii de cartofi, dintr-o parte în alta. Pacienții, precum mama mea, au de făcut analize de sânge înainte de tratamentul citostatic, au nevoie de tomograf, au nevoie de urolog frecvent, de transfuzii și alte controale de specialitate, care vor fi departe de ei. Vor fi obligați să caute transport pentru a ajunge să-și facă astfel de analize. De ce nu există posibilitatea ca această secție să rămână unde e acum, sau la Spitalul 700, acolo unde a mai fost această secție, să nu mai plimbe bolnavii cu salvarea, care de fapt nu ajunge niciodată la timp atunci când este solicitată? Sau nu ajunge deloc până a doua zi. Nu vor exista condiții pentru pacienții oncologici. Vă rog să mă ajutați. Acești bolnavi incurabil, oricum atârnă de un fir de ață, de ce să le îngreunăm viața și să le adâncim suferința?”, a fost mesajul din străinătate al unui bărbat care are mama bolnavă de cancer, internată la SJU Târgu-Jiu. Așteptăm răspunsul celor care conduc Spitalul Județean de Urgență din Târgu-Jiu, pe care-l vom publica de îndată.

