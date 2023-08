Bolnav de cancer, trimis să moară acasă! Managerul spitalului: ,,Pacientul a mers acasă, cu recomandarea să se întoarcă atunci când avea programare la Oncologie”

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din comuna Glogova, este bolnav de cancer, iar experiența trăită de acesta în Spitalul Municipal Motru, în urmă cu zece zile, pune o nouă pată neagră pe sistemul medical din Gorj. Un sistem despre ale cărui cangrene vorbesc tot mai des cei care ajung să se externeze în viață, doar cu ajutorul lui Dumnezeu sau sunt trimiși acasă chiar de medici care, în loc de tratament sau calmante, le recomandă creștinește că e mai bine să moară în patul lor. Așa a pățit și Gheorghe Bratiloveanu, care a ajuns, cu ambulanța, pe 19 august, într-o sâmbătă dimineața, în jurul orelor 4,00, la Urgențe, la spitalul din Motru, iar medicul Ion Catană, fiind de gardă în acea noapte i-ar fi spus că e mai bine să meargă acasă că oricum va muri. Managerul spitalului, Cristian Efrim neagă incidentul și spune însă că bărbatul a stat șase ore în spital, iar mai apoi, într-adevăr a fost trimis acasă pentru că avea programare, peste două zile, la Oncologie.

Gheorghe Bratiloveanu trăiește în satul Iormănești, din comuna Glogova, iar de ceva vreme a fost diagnosticat cu cancer. Bărbatul a fost internat în Spitalul Municipal Motru, la începutul lunii august a.c., însă după câteva zile de la externare, i s-a făcut rău și a chemat ambulanța. Ginerele acestuia, Fănică Bordînc, povestește că, sâmbătă noaptea, pe 19 august, socrul său a fost adus cu salvarea la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Motru și a fost dat afară de medicul Ion Catană, șeful secției de Medicină Internă, care era de gardă. Medicul i-ar fi spus să meargă acasă că oricum moare. ,,I-a zis să meargă acasă că nu mai are mult de trăit, să meargă acasă, să moară acasă”, a spus ginerele bărbatului. Bordînc declară că a sunat personal la urgențe la spitalul Motru și i s-a explicat că socrul său nu trebuia să ajungă atunci la spital, ci abia peste două zile când era programat la Oncologie. Managerul unității medicale, Cristian Efrim, susține însă că bărbatul a ajuns la spital la ora 3,00 – 4,00, sâmbătă dimineața, a fost consultat de medic și, într-adevăr, după aproximativ șase ore, în jurul orei 10,00, în aceeași dimineață, a fost luat acasă de cei din familie, pentru că oricum avea programare la Oncologie luni, pe 21 august.

,,Pacientul are mai multe internări în cadrul spitalului și la noi a fost diagnosticat prima oară. La începutul lunii august a stat o săptămână internat, iar pe 19 august a venit la urgențe, a fost examinat de către medicul internist, a stat până dimineața și s-a constatat că nu s-a agravat afecțiunea dumnealui pentru care primește tratament. Asta era într-o sâmbătă, iar luni, pacientul avea programare la Oncologie. Și atunci pacientul a mers acasă, cu recomandarea să se întoarcă atunci când avea programarea la Oncologie. Nu este adevărat că a fost refuzat sau că nu a fost examinat, doar că a fost o decompensare, că s-a externat de la noi, trecuseră cinci zile de când se externase”, a declarat managerul Efrim.

Întrebat dacă ambulanța îl aducea la spital, în condițiile în care echipa medicală constata că starea sa de sănătate e una bună și nu are nevoie de consult de urgență, managerul Cristian Efrim a afirmat că ambulanța îi aduce la spital pe toți pacienții care o solicită. Cert este că, în urmă cu două zile, Gheorghe Bratiloveanu a fost internat în Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. ,,Singura ambulanță care are dreptul să lase pacientul acasă este ambulanța cu medic, în rest, dacă e ambulanță cu asistent, nu are dreptul să lase pacientul la domiciliu. Ieri (marți, 29 august – n.r.), a venit, i s-a făcut tomograf, analize și s-a decis să fie internat la Oncologie la Târgu-Jiu. La cel moment nu se impunea să fie internat”, a precizat medicul Efrim. Ginerele bărbatului spune că a luat legătura cu un medic de la Oncologie de la Târgu-Jiu, care a fost de acord să-l interneze pe socrul său, numai că a întâmpinat o opoziție fermă din partea medicului de familie din comună, Daniela Amon. ,,Am sunat la ambulanță și până să ajungă ambulanța a venit medicul de familie de la Glogova, doamna doctor Daniela Amon, și l-a influențat pe socrul meu să nu se ducă la spital, să rămână să moară în patul lui. În final, după alte două-trei zile, socrul meu s-a simțit foarte rău, așa că a ajuns, din nou, cu ambulanța la spital la Motru și de acolo la Târgu-Jiu”, a povestit Fănică Bordînc.

Claudiu Matei