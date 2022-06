Berculescu vrea să fie om de bază în campionatul viitor

Baschetbalistul gorjean Camil Berculescu (24 de ani) şi-a prelungit contractul cu CSM Târgu Jiu. În ciuda unui ultim sezon nu foarte reuşit, jucătorul are speranţe mari de la viitorul campionat şi spune că va lupta să-şi ajute mai mult echipa de pe parchet. Camil a fost şi accidentat la startul ediţiei de campionat, ceea ce i-a îngreunat situaţia. ,,A fost un sezon greu din toate punctele de vedere. Din nefericire nu am activat foarte mult, nu am putut ajuta echipa atât cât mi-aş fi dorit. Chiar la începutul sezonului am fost accidentat şi am lipsit ceva timp, motiv pentru care cred că am fost uşor lăsat de o parte. A mai fost şi problema cu construcţia lotului, având în vedere profilul jucătorilor care au fost transferaţi, majoritatea pozitii 1-2-3, plus regula U23. Primul obiectiv este să joc, până la urmă acesta este motivul principal pentru care munceşti şi te antrenezi. Pentru viitorul sezon plănuiesc sa fiu consecvent. Îmi doresc să îmi aduc constant aportul în cadrul echipei, indiferent de meci sau de miză, să ajung în punctul în care să fiu util în meciuri, indiferent de situaţie”, a declarat Berculescu pentru site-ul oficialal clubului. Din această toamnă, potrivit regulilor FRB, pe parchet vor fi doi jucători români, obligatoriu, pe durata primei reprize și unul în partea a doua a confruntării, indiferent de vârsta pe care o au.

Cătălin Pasăre