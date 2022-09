BeActive: ,,Minte sănătoasă în corp sănătos”

Sportul- izvor de sănătate, un factor de longevitate cu un rol extrem de important în viața copilului și cu un puternic impact pozitiv asupra abilităților sale. Sub deviza ,,Minte sănătoasă în corp sănătos”- proiect coordonat de Prof. Ramona Popescu de la Grădinița cu P.P. Nr. 1 Tg-Jiu în parteneriat cu Liceul de Arte ,,Constantin Brăiloiu” și Liceul Teoretic Novaci, au luat inițiativa de a desfășura diferite activițăți menite să promoveze sportul și activitatea fizică sub motto-ul #BeActive.

La activitățile desfășurate în această săptămână au fost prezenți Dragoș Fugaru și Cosmin Covrig profesori de educație fizică și sport din cele două instituții partenere.

Implicarea cadrelor didactice în acţiuni şi activităţi sportive, de acest fel aduc un aport semnificativ la sănătatea și bunăstarea copiilor. Săptămâna Europeană a Sportului este o inițiativă a Comisiei Europene menită să promoveze sportul și activitatea fizică în întreaga Europă.

,,După cum bine știm, sănătatea fizică, psihică și creșterea calității vieții sunt punctele forte ale misiunii educației fizice și sportului. Sportul este o activitate vitală pentru sănătatea fizică și psihică a individului, dar și pentru dezvoltarea armonioasă și formarea caracterului. De aceea ne propunem să îndrumăm către sport și copiii cu CES, copiii instituționalizați care provin din medii familiale defavorizate sau din familii monoparentale” a declarat director Liceul Teoretic Novaci Alina Țicu

Aceste activități determină copiii să înțeleagă importanța solidarității, a muncii în echipă, rapiditatea în gândire, viteza de reacție, principiul de cooperare, lucruri ce formează bazele corecte ale unui caracter puternic în raport cu sine și cu societatea. ,,Dacă există o estetică a artelor plastice sau a muzicii atunci ar trebui să existe și o estetică a sportului, căci zămislirea frumosului în sport are aceleași implicații estetice ca și crearea frumosului din oricare alt domeniu. Prin performanțele sale, SPORTUL prilejuiește așadar înnobilarea și îmbogățirea uneia dintre marile sărbători ale lumii, ARTA” ..ne vorbește, povestește, relatează ….. Daria Ionescu-Haidău director al Liceului de Arte ,,Constantin Brăiloiu”

,,Prin aceste activități, dorim să aducem în atenţia părinților rolul educaţiei fizice şi sportului în societatea românească modernă, ca factor de sănătate. Se știe dintotdeauna că activitatea fizică are un rol deosebit de important în dezvoltarea copiilor. Sportul dă copilului șansa de a trăi şi achiziţiona o serie de rezultate pozitive, asigură învăţarea şi respectarea normelor comune de comportament, regulamentul unei discipline sau competiții dând posibilitatea să asimileze informații despre responsabilităţile unui individ şi ale membrilor grupului sau echipei din care fac parte. Mulțumim pentru implicare, cooperare și susținere în activitățile desfășurate în cadrul proiectului” a transmis conducerea Grădiniței cu P.P. Nr. 1 Tg-Jiu Claudia Burci.

M.P.