Băut la volan, două zile la rând!

Un bărbat din Aninoasa s-a ales cu o condamnare penală după ce, în februarie 2020, a fost depistat două zile la rând conducând sub influența băuturilor alcoolice.

Pe 12 februarie, seara, șoferul a avut o ceartă acasă cu o rudă, a băut niște vin, după care s-a urcat la volan și a plecat la un restaurant din Izvoarele să mănânce ceva și să bea o bere, lucru pe care l-a și făcut. Doar că, la plecarea spre casă, aproape de miezul nopții, a fost tras pe dreapta de agenții rutieri și pus să sufle în fiolă. A urmat apoi un drum până la spital pentru recoltarea probelor de sânge, care au indicat un nivel de alcoolemie de 2,80 g ‰, fapt pentru care agenții i-au reținut permisul pe loc și i-au interzis să mai conducă. Ion Parpală a așteptat cam o jumătate de oră la mașina sa, fiind convins că nu îl va mai trage nimeni pe dreapta, mai ales că era iarnă și noapte. Cum s-a pus în mișcare cu mașina au apărut polițiștii care i-au deschis un nou dosar penal, acum bărbatul ajungând să fie judecat și condamnat pentru isprava sa. „Condamnă inculpatul PI, fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului – fapta din data de 12.02.2020. În baza art. 336 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod pr. pen., condamnă inculpatul Parpală Ion la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului – fapta din data de 13.02.2020. În baza art. 335 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod pr. pen., condamnă inculpatul Parpală Ion la pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. În baza art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de 2 ani și 3 luni închisoare. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani și 3 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 3 ani de la data rămânerii definitive a prezentei”, a decis Judecătoria Târgu-Jiu, care l-a mai obligat pe inculpat să presteze și 90 de zile de muncă în folosul comunității.

Gelu Ionescu