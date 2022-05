Baschetbalistele U13, locul 5 după turneul de la Târgu-Jiu

CSM Târgu Jiu U13 a reușit o prestație mai mult decât onorabilă la Campionatul Național de Baschet Feminin, al cărui turneu final s-a desfăşurat în Sala Sporturilor din municipiu. Formația pregătită de Laurențiu Răuț a încheiat pe locul 5 competiția la care au participat cele mai bune trupe din țară la această categorie de vârstă. În ultimul meci jucat în fața proprilor suporteri, gorjencele s-au impus cu 42-30 în fața Olimpiei București. Iulia Rădulea a fost cea mai bună marcatoare din tabăra noastră, cu 11 puncte.

CSM Târgu Jiu – CS Olimpia București 42-30(8-11, 21-8, 5-5, 8-6)

CSM TÂRGU JIU: Sara Canavea 2p, Gabriela Uzuru, Carla Deaconu 2p, IlinCa Oproiu, Teodora Sarcină, Diana Nica 7p, Iulia Rădulea 11p, Antonia Tetileanu 6p, Maria Zamfirescu Rădulea 1p, Alexia Dană 7p, Iulia Bâtoancă 6p. Antrenor: Laurențiu Răuț.

Finala mare a fost câștigată de CSS Alexandria. ACS Dan Dacian București a venit pe locul doi, iar ACS Rookies Oradea a ocupat treapta a treia a podiumului.

Rezultatele complete ale turneului

Ziua 1 / 4 mai 2022

Ora 09.00 CSS Alexandria – Sportul Studențesc București 73-38

Ora 11.00 ACS Rookies Oradea – CS Olimpia București 74-29

Ora 13.00 ACS Dan Dacian București – LT Lucian Blaga Reghin 77-9

Ora 15.00 CSM Târgu Jiu – CSS Sibiu 78-19

Ora 17.00 ACS Gladius Târgu Mureș – Sportul Studențesc București 37-42

Ora 19.00 CS Universitatea Valbon Arad – CS Olimpia București 40-46

Ziua 2 / 5 mai 2022

Ora 09.00 ACS NBS Cluj Napoca – LT Lucian Blaga Reghin 47-20

Ora 11.00 ACS Smart Baschetball Team Cluj Napoca – CSS Sibiu 77-18

Ora 13.00 CSS Alexandria – ACS Gladius Târgu Mureș 77-18

Ora 15.00 ACS Rookies Oradea – CS Universitatea Valbon Arad 86-34

Ora 17.00 ACS Dan Dacian București – ACS NBS Cluj Napoca 80-43

Ora 19.00 CSM Târgu Jiu – ACS Smart Baschetball Team Cluj Napoca 42-44

Ziua 3 / 6 mai 2022

Ora 09.00 9-12 A Loc 3 A – Loc 3 D ACS Gladius Târgu Mureș – CSS Sibiu 42-29

Ora 11.00 9-12 B Loc 3 B – Loc 3 C CS Universitatea Valbon Arad – LT Lucian Blaga Reghin 44-30

Ora 13.00 Q1 Loc 1 A – Loc 2 D CSS Alexandria – CSM Târgu Jiu 59-38

Ora 15.00 Q2 Loc 1 B – Loc 2 C ACS Rookies Oradea – ACS NBS Cluj Napoca 79-52

Ora 17.00 Q3 Loc 1 C – Loc 2 B ACS Dan Dacian București – CS Olimpia București 55-52

Ora 19.00 Q4 Loc 1 D – Loc 2 A ACS Smart Baschetball Team Cluj Napoca – Sportul Studențesc București 47-30

Ziua 4 / 7 mai 2022

Ora 09.00 11-12 P9-12A – P9-12B CSS Sibiu – LT Lucian Blaga Reghin 40-32

Ora 11.00 9-10 C9-12A – C9-12B ACS Gladius Târgu Mureș – CS Universitatea Valbon Arad 43-35

Ora 13.00 5-8 A PQ1 – PQ2 CSM Târgu Jiu – ACS NBS Cluj Napoca 61-43

Ora 15.00 5-8 B PQ3 – PQ4 CS Olimpia București – Sportul Studențesc București 51-38

Ora 17.00 S1 CQ1- CQ2 CSS Alexandria – ACS Rookies Oradea 57-50

Ora 19.00 S2 CQ3 – CQ4 ACS Dan Dacian București – ACS Smart Baschetball Team Cluj Napoca 39-28

Ziua 5 / 8 mai 2022

Ora 09.00 7-8 P5-8A – P5-8B ACS NBS Cluj Napoca – Sportul Studențesc București 39-49

Ora 11.00 5-6 C5-8A – C5-8B CSM Târgu Jiu – CS Olimpia București 42-30

Ora 13.00 Finala mică PS1 – PS2 ACS Rookies Oradea – ACS Smart Baschetball Team Cluj Napoca 56-32

Ora 15.00 Finala mare CS1 – CS2 CSS Alexandria – ACS Dan Dacian București 48-44

Cătălin Pasăre