Baschetbalistele gorjence, tot mai aproape de turneul semifinal

CSM Târgu Jiu Under 14 a reușit două succese în cadrul Turneului 2 de la Arad. Competiția s-a desfășurat în weekend și a contat pentru Grupa B. Elevele lui Laurențiu Răuț au trecut de AS BC Valbon Arad (49-24) şi de CN Mihai Eminescu Oradea (50-24), dar au pierdut confruntarea cu ACS Rookies Oradea (33-61). În urma acestor rezultate, gorjencele ocupă locul 2 în Grupa B şi sunt tot mai aproape de calificarea la Turneul Semifinal. ,,Am încheiat acest turneu pozitiv, deși l-am început cu un joc foarte slab. Sunt mulțumit de atitudinea unor fete, dar, din păcate, avem și câteva dintre ele care nu au prins un turneu aşa cum ne-am fi aşteptat. În viaţa unei echipe mai apar şi astfel de momente, dar eu sper ca la următorul turneu echipa să aibă o evoluţie şi mai bună. Important acum este că suntem pe locul doi în grupă și suntem în obiectiv, calificarea la Turneul Semifinal. Vreau să felicit fetele pentru cele două victorii!”, a declarat antrenorul Răuț pentru site-ul oficial al clubului gorjean. Alte două turnee vor avea loc în luna decembrie a acestui an.

Grupa U14 Feminin CSM Târgu Jiu: Diana Nica, Iulia Rădulea, Maria Zamfirescu Rădulea, Alexia Dană, Iulia Batoancă, Teodora Sarcină, Antonia Tetileanu, Sara Canavea, Ilinca Oproiu, Gabriela Uzuru, Giulia Ularu, Carla Deaconu. Antrenor: Laurențiu Răuț.

Cătălin Pasăre