Baschet: CSM Târgu Jiu, repartizată în Conferința 1

CSM Târgu Jiu și-a aflat adversarele din prima fază a competiției. Formația noastră a fost repartizată în conferință cu campioana U-BT Cluj-Napoca și alte șapte formații. Liga Națională de Baschet Masculin, ediția 2022-2023, va începe pe 28 Septembrie. Gorjenii fac parte din prima serie. Potrivit unitedhoops.ro, în prima rundă, baschetbaliștii lui Claudiu Alionescu se vor deplasa la Ploiești.

Componența conferințelor:

Conferința 1 – U-BT Cluj-Napoca, FC Argeș Pitești, SCM U Craiova, BC CSU Sibiu, CSM Ploiești, CSM Târgu Jiu, Rapid București, CSM VSKC Miercurea Ciuc, CSM Târgu Mureș

Conferința 2 – CSM CSU Oradea, CSO Voluntari, SCM Ohma Timișoara, Dinamo București, Steaua București, Athletic Constanța, CSM Galați, CSM Focșani și Laguna București

Programul primei etape:

Conferința 1

FC Argeș Pitești vs CSM Tîrgu Mureș

SCM U Craiova vs CSM VSKC Miercurea Ciuc

BC CSU Sibiu vs Rapid București

CSM Ploiești vs CSM Târgu Jiu

U-BT Cluj-Napoca stă

Notă

Programul în Conferința 1 poate suferi schimbări deoarece SCM U Craiova va participa la turneul preliminar FIBA Europe Cup din perioada 21-28 Septembrie 2022.

Conferința 2

CSO Voluntari vs Laguna București

SCM Ohma Timișoara vs CSM Focșani

Dinamo București vs CSM Galați

Steaua București vs Athletic Constanța

CSM CSU Oradea stă

Primele cinci clasate în ambele conferințe avansează în grupa valorică principală (locurile 1-10), iar ultimele patru clasate în ambele conferințe continuă în grupa valorică inferioară (locurile 11-18). Faza a doua din sezonul regulat se va juca sub forma a 10 etape în grupa valorică principală, respectiv 8 etape în cea inferioară. Se joacă în sistem fiecare cu fiecare în dublă manșă, împotriva echipelor venite din cealaltă conferință. Prima etapă din faza a doua în sezonul regulat al LNBM demarează pe 4 februarie 2023, iar ultima va avea loc pe 7 aprilie 2023.

Cătălin Pasăre