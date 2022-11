Bancu a primit încurajări de la Iordănescu. Selecționerul pune preț pe rezultate în amicale

Selecţionerul României, Edward Iordănescu, și-a exprimat mâhnirea după ce Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova, a suferit o accidentare serioasă în confruntarea cu Rapid București. Fotbalistul de bandă a devenit indisponibil, cel puțin până în primăvara acestui an, după o ruptură a ligamentelor încrucișate. Iordănescu și-a arătat susținerea față de Bancu, despre care a declarat că a fost unul dintre cei mai eficienți tricolori din mandatul său. „Am primit cu mâhnire și îngrijorare verdictul medical în privința lui Nicușor Bancu. Îi transmit toată susținerea mea și a staff-ului echipei naționale. Sunt alături de el în această încercare, așa cum am fost și sunt alături de Ianis Hagi și Iulian Cristea, ultimii tricolori care au trecut prin accidentări grave. Unul dintre cei mai eficienți jucători la precedenta acțiune a reprezentativei, Nicușor Bancu rămâne un jucător de bază al naționalei noastre. Îl asigur că îl așteptăm înapoi în familia României, unde avem semnale că vor reveni după indisponibilități și Man, Mihăilă, Chiricheș sau Radu. Din păcate, continuă situația dificilă cauzată de accidentări. Tănase și Alibec trec la rândul lor prin astfel de situații, dar îi asigur pe toți de sprijinul și încrederea noastră. Multă sănătate, recuperare rapidă și vă așteptăm să LUPTĂM ÎMPREUNĂ!”, a transmis Edward Iordănescu. Naţionala României întâlneşte în această seară, de la ora 18.30, reprezentantiva similară a Sloveniei. Partida se dispută pe Cluj Arena. După acest meci, tricolorii se vor deplasa la Chişinău, urmând să susţină duminică, 20 noiembrie, de la ora 20.30, pe stadionul „Zimbru“, un joc-test cu echipa Republicii Moldova. Sunt ultimele două meciuri înainte de startul preliminariilor EURO 2024. ,,Vrem să facem un joc bun și un rezultat care să bucure publicul. Este un moment special, pentru că am trăit aici momente unice profesional, dar și alături de familie. Media de vârstă este scăzută, sub 24 de ani, posibil 10 debutanți. Am avut multe probleme cu cluburile din străinătate care s-au opus. Plus probleme medicale cu care ne-am confruntat, unele grave. Strategia inițială era de consolidare si de continuitate, două jocuri amicale cu caracter oficial pentru noi. Neavând posibilitatea de a apela la nucleul principal al echipei naționale, am adus jucători cu anumită experiență și ne-am completat lotul cu jucători tineri și foarte tineri. Ne-am uitat către jucătorii tineri care pot reprezenta soluții de viitor pentru echipa națională. Contează rezultatele, acesta este mesajul care contează pentru jucătorii noștri. Să ținem de rezultat, să atragem rezultatul de partea noastră, să continuăm impresia bună din septembrie”, a declarat, miercuri, Edi Iordănescu, în cadrul unei conferințe de presă.

Lotul convocat pentru meciurile cu Slovenia și Moldova este următorul:

PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0), Mihai Popa (FC Voluntari, 0/0)

FUNDAȘI: Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Alexandru Pantea (FCSB, 0/0), Adrian Rus (Pisa | Italia, 16/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 23/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 1/0), Bogdan Vătăjelu (Universitatea Craiova, 0/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 0/0)

MIJLOCAȘI: Darius Olaru (FCSB, 7/0), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 7/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 8/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 43/2), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 26/3), Andrei Cordea (FCSB, 4/0), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 3/0), Antonio Sefer (FC Rapid 1923, 0/0), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 3/0), Claudiu Petrila (CFR Cluj, 0/0)

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 32/10), Marius Ștefănescu (Sepsi OSK, 1/0) Daniel Paraschiv (Hermannstadt, 0/0).

Cătălin Pasăre