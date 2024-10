Bâlteni: Se redeschide grădinița din Cocoreni!

Autoritățile locale din comuna Bâlteni, alături de conducerea Liceului Tehnologic din localitate, depun în această perioadă toate eforturile pentru redeschiderea grădiniței din satul Cocoreni, cunoscută și ca ”La Baltazar”.

Potrivit primarului ales al comunei Bâlteni, Marius Popescu, până la finele lunii octombrie, grădinița va fi dată în folosință, în această perioadă depunându-se eforturi pentru obținerea avizelor necesare de la Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

”La Cocoreni, preșcolarii deja înscriși învață în cadrul unei locații din incinta școlii. Deoarece doamna director ne-a anunțat, la începutul noului an școlar, că s-au mai primit 18 cereri pentru înscriere la grădiniță, am găsit această soluție. Noi, primăria, împreună cu comunitatea și cu conducerea instituției de învățământ am decis redeschiderea grădiniței din Cocoreni, care va fi folosită de noua grupă de preșcolari constituită. Noi sperăm să dăm drumul la activitate până la sfârșitul lunii curente. Am vorbit la Inspectoratul Școlar, la Direcția de Sănătate Publică, avem în curs eliberea avizelor necesare. O să avem grijă să regrupăm preșcolarii, astfel încât o grupă să rămână în incinta școlii și o alta să funcționeze la grădiniță, deoarece ambele locații sunt în zone opuse ale satului și ne gândim la copii și la părinții acestora, să le fie ușor să ajungă cu cei mici la grădiniță”, a precizat edilul Marius Popescu.

Izabella Molnar