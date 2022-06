Balint, principal la Craiova după refuzul lui Rădoi

Antrenorul braşovean Laszlo Balint (43 de ani) este alegerea surpinzătoare a lui Mihai Rotaru după despărţirea de Laurenţiu Reghecampf. Fără nicio performanţă majoră ca tehnician, Balint a fost ales, cel mai probabil, pentru stilul ofensiv de joc pe care l-a imprimat formaţiilor pregătite. Noul principal al Universităţii are un C.V. destul de sărăc pentru presupusele pretenţii de titlu ale doljenilor. A mai antrenat Academica Clinceni, ASA Târgu Mureș, Csíkszereda, Sportul Snagov şi UTA Arad, cu care a promovat în primul eşalon, fără să intre în play-off în două sezoane. Alin Pînzaru și Alexandru Radu vor face parte din staff-ul lui Balint, care a fost a doua variantă de antrenor. Preşedintele Sorin Cârţu a confirmat că fostul selecţioner Mirel Rădoi a fost contactat să o preia pe Universitatea. ,,Rădoi a primit o ofertă, dar a refuzat din start. A fost primul ofertat. A zis că nu intră în calculele lui o asemenea ofertă. Eu am disutat cu el după ce a refuzat. Am avut 3-4 variante, iar el a fost primul pe listă. Îmi asum asta, să nu se supere antrenorul care o să fie numit, dar Rădoi a fost primul pe listă”. Cârţu a vorbit şi despre ,,negocierile” cu Laurenţiu Reghecampf. ,,Cu vreo 7-8 etape înainte de final, am avut discuții cu Laur despre a îmbunătăți lotul. Noi am vrut să îi prelungim lui Mateiu, lui Nistor, Constantin, la sugestia lui. A fost soluția comodă propusă de el. Mă așteptam să propună ceva nou, în limita bugetului nostru. Mă surprinde că a zis că e lotul slab. În ceea ce privește lotul, trebuie îmbunătățit. Cu antrenorul care vine, trebuie să ne consultăm, să aducem jucători. Trebuie să reîmprospătăm lotul”, a adăugat oficialul juveţilor. ,,Ei mergeau în dreapta, eu mergeam în stânga, şi decât să avem discuţii contradictorii, am decis că să ne despărţim, este mult mai bine, e lucrul cel mai important. Cum văd eu lucrurile, trebuie făcut ceva spre bine pentru a avea la anul o şansă mai mare decât ai avut anul acesta. Anul acesta am intrat în play-off cu foarte puţine şanse, după care şansele s-au schimbat, mai mult sau mai puţin, pentru că a fost o diferenţă foarte mare de puncte. Rezultatele sunt cele pe care le vedeţi, locul trei înseamnă că lotul nostru este de locul trei, dacă aveam un lot mai puternic decât cele două, cu siguranţă eram mai sus. Am avut şi meciuri mai bune, dar am avut şi meciuri în care aveam nevoie de un jucător să decidă meciul, iar pe parcursul campionatului se vede valorea lotului”, a declarat ,,Reghe” după plecarea din Bănie. Miercuri, Craiova va pleca într-un stagiu de pregătire pe pământ austriac.

Cătălin Pasăre