Bal caritabil pentru o fetiță în vârstă de doi ani. Delia – Maria are nevoie de ajutor!

Asociația Uniunea Femeilor din Gorj organizează un spectacol caritabil, pentru a ajuta o fetiță în vârstă de numai doi ani. Asociația a lansat zilele trecute invitația pentru toți cei care vor să ajute, în așa fel încât, banii din biletele cumpărate să ajungă la familia fetiței pentru a acoperi cheltuielile pentru tratamentul Deliei.

Astfel, balul caritabil va avea loc la Rovinari, în data de 24 noiembrie, la Casa de Cultură, acolo unde vor cânta pe scenă mai mulți artiști îndrăgiți, printre care și Kamara sau Jessika Lăzărescu. ,,Pe 24 noiembrie, ora 17, ne întâlnim la Casa de Cultură Rovinari, să redăm speranța unei mici prințese, încercată de viață mult prea timpuriu. Pentru Delia, AUFG, în parteneriat cu Primăria Rovinari, organizează un bal caritabil iar banii obținuți în urma acestuia, vor fi donați familiei Deliei. Puteți achiziționa bilete si de la noi, de la Lavandinne Store în Târgu Jiu, dar și de la Loredana Pupăzan sau Andreea Tudorescu. Biletele sunt în limita locurilor disponibile”, a transmis Asociația.

Concurs de Miss

Balul Caritabil „Magic of Love and Care” în Rovinari cuprinde un concurs de MISS ,,S-au înscris tinere din Gorj cu vârstă între 16 și 19 ani, tinere care vor reprezenta pentru noi eleganță, talent și frumusețe. Câștigătoarele vor beneficia de premii semnificative, în bani și cadouri” au transmis reprezentanta Asociației Uniune Femeilor din Gorj, Simona Rădoi. Înscrierile s-au făcut în perioada 24 octombrie – 10 noiembrie. ,,Ne dorim să oferim o experiență de neuitat atât pentru concurenți, cât și pentru spectatori, astfel vom avea probe inedite și invitați speciali care vor mulțumi toate categoriile de vârstă. Haideți să oferim magie și culoare celor din jur. Să fim buni și să ne bucurăm de frumusețe și bunătate”, a fost mesajul Asociației.

O poveste care poate să aibă un final fericit

,,A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată, o fetiță frumoasă ca o garofiță, zburdalnică și veselă de numai 3 anișori pe numele de Delia-Maria.

Dar, într-o zi fetița noastră s-a îmbolnăvit. Părinții ei erau foarte triști …plângeau și se rugau în fiecare zi să se facă o minune pentru fetița lor…care încet, încet devenise foarte tristă, nu mai râdea, nu se mai juca….Într-o zi minunea s-a întâmplat, un înger a bătut la fereastră ei a luat-o în brațe și a încurajat-o spunându-i: – Ai să vezi că o să fie bine, o să alergi, o să poți să te joci din nou cu animăluțele tale dragi!!!Din acel moment oameni de bine, artiști cu suflet mare și-au dat mâna și au hotărât să ajute printr-un Bal Caritabil -Miss, organizat la Casa de Cultură din orașul Rovinari în data de 24.11.2022 ,ora 17.00.

Povestea va continuă datorită dumneavoastră!

Intrarea este pe baza unui bilet sub formă unei donații minime în valoare de 20 lei. Biletele se pot achiziționa de la : Loredana Pupăzan, Andreea Tudorescu, Rădoi Simona, Ana Maria Lungu, Beatrice Sârbu, Saceleanu Luminița, Marutoiu Corina, Oarfa Mihaela. telefon: 0727754450 .Biletele sunt în limita locurilor disponibile!!! Grăbiți-vă!!!Pentru cine nu poate să ajungă la spectacol dar dorește să ajute și să fie îngerașul ei:

Nume: ASOCIATIA UNIUNEA FEMEILOR DIN GORJ, IBAN cont: RO91RNCB0779159781200001, in RON, Banca Comerciala Romana S.A., Cod SWIFT:RNCBROBU cu specificația: Delia”, au mai comunicat organizatorii.

M.C.H.