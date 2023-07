Bacalaureat cu două medii de 10 și niciun liceu cu promovabilitate 100%

Puțin peste 60% dintre elevii gorjeni au promovat examenul de Bacalaureat, rata de succes fiind sub media națională. S-au înregistrat două medii de 10, însă niciun colegiu din Gorj nu are promovabilitate 100%. În schimb, liceul din Tismana are zero promovați în această sesiune. Aproape 1.100 de elevi au fost respinși, iar doi au fost eliminați din examen pentru tentativă de fraudă.

Doi elevi de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu au obținut media 10 la Bacalaureat. Este vorba de Alexandru Ștefan Ișfan, specializarea Matematică-Informatică, și Alexia Elena Ciopănoiu – Filologie.

„Alexia Elena Ciopănoiu – sensibilă, extraordinar de talentată, creativă, olimpică națională la limba și literatura română, dedicată mereu școlii sale, iubită de colegi și admirată în egală măsură de profesori, eleva noastră de 10.

Alexandru Ștefan Ișfan – olimpic internațional la fizică, elev de 10 dintotdeauna, pasionat de cunoaștere, extraordinar de inteligent, apreciat de o școală întreagă, viitor medic de excepție”, spun reprezentanții liceului.

Și Mihai Alexandru Bratu a obținut media 10, dar la Bacalaureatul olimpicilor. Multiplu medaliat la competiții naționale și internaționale, Mihai este cel mai bun olimpic al României din toate timpurile la disciplina Lingvistică, șef de promoție cu 10 pe linie și cetățean de onoare al Municipiului Târgu Jiu.

Următoarea medie este tot de la „Tudor”, respectiv 9,88.

Din păcate, niciun liceu din județ nu are promovabilitate 100%. Sunt doi respinși din 203 candidați la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu, cea mai mare medie fiind aici 9,81. În schimb, la „Tudor”, din 249 de candidați, șase au picat examenul, patru fiind de la specializarea Matematică-Informatică.

Cea mai „mare” medie din liceu: 5,91

Sunt și licee tehnologice cu zero promovați. La liceul din Turburea, singurul candidat care s-a prezentat la examen a picat cu brio Bacalaureatul. A primit nota 1 la Matematică și puțin peste 2 la Română și Biologie. Nu este din promoția curentă de absolvenți. Un alt candidat de la seral s-a înscris la examen, dar nu s-a mai prezentat la probe.

Aceeași situație nefericită la Tismana. Din cei 11 candidați înscriși la Bac, nouă au fost respinși, iar doi au absentat. Primul picat are media 5,91.

Sunt și licee cu un număr mic de promovați. De exemplu, la Liceul Auto „Traian Vuia” din Târgu Jiu, din 37 de candidați au promovat doar trei, iar la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Târgu Jiu sunt patru promovați din 28 de candidați. La fel ca la Evaluarea Națională, rezultatele elevilor au fost afișate cu anonimizarea numelui și a prenumelui.

Rezultate sub media națională

În Gorj, rata de promovare a examenului de Bacalaureat este de 71,6 la sută – promoția curentă, sub media națională de 72,8%. Per total, dacă luăm în calcul și promoțiile anterioare, rata de promovare este de doar 60,8%, mai mică decât cea de anul trecut. La examen au fost prezenți 2.781 de elevi din cei aproape 3.000 de candidați. Circa 1.100 au fost respinși, iar doi au fost eliminați din examen pentru tentativă de fraudă.

Nu mai puțin de 61 de elevi au obținut medii între 9,50 și 9,99, alte două sute de medii fiind între 9 și 9,49. Sunt și 263 de elevi cu medii între 8,50 și 8,99 și alți 256 cu medii între 8 și 8,49.

S-au înregistrat și 164 de medii între 5,50 și 5,98. Cei nemulțumiți de note au depus ieri contestații. Lucrările vor fi recorectate până în 6 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate în 7 iulie.

Elevii care nu promovează Bacalaureatul se pot înscrie la sesiunea următoare, care se va desfăşura în a doua parte a lunii august.

I.I.