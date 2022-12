Avram Iancu înoată în ape înghețate pentru… Avram Iancu!

Părea să stea departe de provocări acvatice la acest final de an, mai ales că a venit iarna, dar Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani devenit faimos în toată lumea datorită performanțelor sale la înot, anunță acum o provocare menită să ne dea multora fiori reci.

Acesta vrea să înoate în ape aproape de limita înghețului pentru a marca în stilul propriu împlinirea a 150 de ani de la moartea eroului Avram Iancu. Sportivul vrea astfel să comemoreze trecerea în neființă a Crăișorului Munților, cel al cărui nume îl poartă și care l-a ajutat să devină cunoscut în toată lumea. „Voi înota în ape înghețate! O milă înghețată constă în parcurgerea înot a unei distanțe de 1609 m, într-o apă care nu trebuie să depășească 5 grade Celsius pentru a putea fi omologată după toate regulile de înot în apă înghețată. Este testul suprem în Ice Swim. Voi înota la Țebea! Da, exact acolo! Dumnezeu a făcut ca și în acest ,,Mekka” al tuturor românilor, să fie un lac, cu numele Balta Țebea. Lacul are 135 m lungime iar traseul înotului va fi de 100 de metri, marcat corespunzător cu balize plutitoare.

Voi încerca să duc la bun sfârșit acest test într-o apă ce va fi cuprinsă, conform estimărilor, între 3 și 4 grade. Va fi o probă care va dura cel puțin 40-45 de minute. Este o probă ucigașă sau sinucigașă pentru un organism neantrenat, conducând la moarte prin hipotermie acută. Vezi cazul celor 1500 de oameni care și-au pierdut viața la scufundarea Titanicului”, spune Avram Iancu, care, în trecut, s-a antrenat inclusiv în apa rece a Jiului, la Târgu-Jiu. El spune că proiectul din această lună l-a gândit la începutul toamnei. „Pregătesc această probă din septembrie, dar nu va fi ușor. Știu că voi simți frigul până în măduva oaselor. Dar sunt încrezător. Așa cum am îndurat, în 2019, figurile de la Cercul Polar, cuprinse între minus 30 și 40 de grade Celsius, clasându-mă pe locul 3 la celebra cursă 6633 Arctic Ultra Marathon (da, cursa aia câștigată de Tiberiu Useriu) tot așa cred că voi supraviețui acestei crâncene probe și că mă voi întoarce cu bine, împreună cu familia mea la reședința noastră de la Petroșani. Înotul va fi observat de către arbitri specializați în Ice Swim și va fi certificat de către International Ice Swimming Association”, spune Iancu. Un singur lucru nu îl știe acesta precis. Data la care va intra în apă este deocamdată sub semnul întrebării, dar va fi anunțată oricum în următoarele zile. „Când voi înota? Răspunsul la această întrebare este ușor nesigur datorită temperaturii apei care trebuie să scadă sub 5 grade C. Acum apa din Balta Țebea are 6, 5 grade. Estimăm că între 15 și 20 decembrie vom avea temperatura regulamentară. Oricum ar fi, înotul se va desfășura în această iarnă când temperatura va permite, sperăm în decembrie. (Voi anunța cu minim 48 de ore înaintea înotului). Așadar, toți cei care doresc să fie alături de mine la acest înot jubiliar sunt bineveniți la Țebea pentru a comemora 150 de ani de la moartea Crăișorului și pentru a înfige drapelul României pe malurile lacului. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările! Trăiască duhul lui Iancu, Trăiască România!”, mai transmite Avram Iancu pe conturile sale de socializare.

Gelu Ionescu