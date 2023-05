Aviz salariaților CEO: Șeful Casei Naționale de Pensii vine să se tocmească pe Legea 197!

* Daniel Baciu discută cu liderii sindicali și șefii CEO

Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, vine în Gorj pentru a discuta cu liderii de sindicat și conducerea Complexului Energetic Oltenia privind Legea197/2021, de pensionare a minerilor și energeticienilor. Total nejustificate, ca să nu spunem anormale, aceste discuții atâta timp cât legea e lege și nu tocmeală!

,,Împreună cu prefectul județului Gorj, Iulian Popescu, am participat astăzi la o serie de întâlniri extrem de importante pentru județul nostru.

La întâlnirea cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii am abordat din nou întârzierea aplicării legii 197 care afectează mii de gorjeni! Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, și-a asumat la întâlnirea de astăzi, că va veni în Gorj și va purta discuții, atât cu liderii de sindicat, cât și cu cei din conducerea Complexului Energic Oltenia.

Tot astăzi am purtat primele discuții privind o poziție comună a județelor care beneficiază de Programul de Tranziție Justă. Împreună cu președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, secretarul general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Victor Banța, și prefectul de Gorj, Iulian Popescu, am stabilit să abordăm unitar implementarea FTJ.

Este foarte important pentru județele noastre ca banii din FTJ să fie investiți în așa fel încât să ducă la o dezvoltare economică durabilă, în folosul oamenilor”, a scris luni, pe pagina sa de socializare, liderul PNL Gorj, senatorul Ion Iordache

,,Voiau să abroge articolele legii 197!”

De cealaltă parte, această vizită a lui Daniel Baciu a fost taxată în clar de protestatarul Vasile Tivig, salariat și sindicalist din CEO: ,,Se pregătește o nouă VÂNZARE a minerilor și energeticienilor din C.E.OLTENIA! Cu ,,AJUTORUL” marilor liberi sindicali și al politicienilor locali! Cred că va participa și,,Revoluționarul cu merite deosebite”… ăla care a tras cu praștia la revoluție! Nu de alta, dar trebuie să reîntregească celebrul ,,GRUP DE LUCRU”, care în luna Noiembrie 2021 voiau să ABROGE toate articolele introduse, în Legea 263/2010, de LEGEA 197/2021!”, a scris Vasile Tivig pe pagina sa de socializare.

M.C.H.