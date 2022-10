Au uitat să mai câștige! Viitorul, la al patrulea eșec consecutiv

Plecarea lui Florin Stîngă nu a echivalat cu un succes pentru Viitorul Târgu Jiu. Gorjenii s-au îndepărtat și mai mult de play-off după înfrângerea cu Unirea Dej, scor 1-2. După scenariul binecunoscut, gazdele au încasat goluri destul de ușor, dar nu au mai fost la fel de inspirate la finalizare, iar pragmatica trupă condusă de Dragoș Militaru a profitat din plin. Ardelenii au încercat să-și impună jocul în primele minute, dar au arătat că au destule slăbiciuni în defensivă. Totuși, eforturile lui Dulca și Răsdan, din debutul confruntării, nu au fost suficiente pentru a deschide scorul. Meciul s-a animat pe finalul reprizei. Angelo Cocian (`36) a punctat din careu, profitând de lipsa marcajului, dar Denis Brînzan (`40) a egalat după o lovitură de colț. Entuziasmul reușitei a fost știrbit de un ,,golazo” al lui Florin Blaj, a cărui ,,torpilă” de la 25 de metri a lovit bara, apoi a poposit în plasa lui Opric. Viitorul a pornit mult mai bine în repriza secundă. Răsdan a șutat sub bară, dar mingea a fost scoasă de Chindrș (`46), iar Dodoi nu a imprimat balonului suficient efect ca să găsească spațiul porții (`63). Denis Brînzan și-a încercat și el norocul cu un șut de la distanță, dar portarul advers a reținut în doi timpi. Dejul putea marca dintr-o fază fixă, însă elevii lui Militaru au fost foarte fericiți și cu succesul la un singur gol. La final, Unirea a sărbătorit victoria cu micuța galerie venită din Ardeal. Pe stadion s-a auzit ,,Cine e pe primul loc!”, iar ardelenii au toate motivele să fie mândri de parcursul lor.

Viitorul Târgu Jiu – Unirea Dej 1-2 (1-2)

Viitorul: Raul Opric – Robert Dănescu (’69 Alexandru Sîrbu), Alexandru Core, Radu Rogac, Adelin Pîrcălabu (’84 Andrei Istrate) – Denis Brînzan, Florin Răsdan, Alexandru Dulca (’72 Alin Țegle), Vlad Toma – Gabriel Dodoi, Claudiu Dragu. Antrenor: Bogdan Chiriac.

Unirea: Chindriș – Maftei, Daniel Pop, Burdeț, Buta – Chira, Kereki, Adrian Pop (’69 Greu) , Blaj (’69 Fulga) – Alexandru Pop (’80 Alexandru Gîț) , Cocian (’84 Denis Roș). Antrenor: Dragoș Militaru

Chiriac: Greșelile personale ne costă din nou

Eșecul a fost unul extrem de frustrant pentru Bogdan Chiriac, care a considerat rezultatul nedrept. Tânărul antrenor a blamat din nou erorile individuale, care atârnă greu în economia clasamentului. Viitorul are patru succese și șase eșecuri.

,,Din păcate, greșelile personale ne costă din nou. Este al nu știu câtelea meci în care jucăm un fotbal bun, de calitate, dar greșelile personale ne privează de cele trei puncte, pe care consider eu că, din punct de vedere al jocului, trebuia să le avem în cont astăzi. Unirea Dej este o echipă care joacă un fotbal modern, face pressing, dar nu ne-a surprins cu nimic. Din punctul meu de vedere, atâta timp cât mai sunt șanse matematice, trebuie să luptăm, dar în primul rând trebuie să eliminăm aceste greșeli personale. Reușim să marcăm un gol, primim două! Marcăm două goluri, primim trei! Sunt foarte supărat, pentru că meritam cele trei puncte. Conducerea decide dacă mai rămân în staff, dacă vine altcineva, chiar nu știu. Sunt super dezamăgit după acest joc. Au intrat o data în careu și au dat două goluri”, a spus Chiriac după meci.

Nu a fost o victorie specială pentru Dragoș Militaru, dar succesul a fost, desigur, binevenit. Antrenorul gorjean a declarat că s-a inspirat de la Dan Petrescu pentru a conserva avantajul dejenilor. ,,Am câștigat în orașul natal, pentru mine e o victorie ca oricare alta. Noi ne bucurăm la fel pentru fiecare succes. Muncă multă, dorință, suferință, încredere, tinerețe, elan, aceste sunt secretele de la Unirea Dej, alături de entuziasmul pe care îl au băieții și sper ca toate aceste lucruri să le păstrăm cât mai mult timp. Noi avem un obiectiv al vestiarului, pe care numai noi îl știm, dar obiectivul clubului este rămânerea în liga a doua. A fost o victorie frumoasă, iar aceste trei puncte ne țin acolo, în primele șase locuri și sunt foarte fericit. Diferența s-a făcut la execuțiile din prima repriză, iar în repriza a doua am știut să suferim. Le-am zis băieților că vreau să jucăm, în partea a doua, cum a jucat CFR Cluj cu Slavia Praga. Mai sunt nouă meciuri din sezonul regular, 27 de puncte. Eu mă gândesc să facem cât mai multe, să rămânem în liga a doua”, a precizat principalul ardelenilor. Viitorul merge la Chiajna în etapa următoare, iar Dejul primește acasă pe FC Brașov.

Cătălin Pasăre