Au trecut testul! Gorjencele au tremurat cu Galațiul, dar se mențin în Liga Florilor

CSM Târgu Jiu a scăpat de grijile retrogradării. Gorjencele au obținut succesul de care aveau nevoie pentru a juca fără presiune în ultimele două runde din Liga Florilor. Trupa lui Liviu Andrieș a trecut în etapa a 24-a de CSM Galați, 28-26. A fost un meci mult mai dificil decât anticipau suporterii gazdelor, veniți în număr mare la sală și pentru această confruntare. La fel ca în ultimele partide de acasă, atacul alb-albastrelor s-a încălzit greu, iar oaspetele au surprins printr-un joc agresiv și precis. Toți acești factori au făcut ca la jumătatea primei reprize, Galațiul să aibă 4 goluri diferență. Ca lucrurile să se complice mai mult, Ekaterina Dzhukeva a văzut cartonașul roșu după o ieșirea hazardată, în minutul 27, iar Elena Marica a rămas singura portăriță a CSM-ului. Din fericire, mezina echipei s-a achitat bine de sarcini și a reușit cinci parade salvatoare. Gorjencele au strâns la un gol până la pauză, 12-13, dar echilibrul s-a menținut și în repriza secundă. Alexandra Gavrilă nu a început meciul ca titulară, dar intrarea sa pe parchet s-a cunoscut cu vârf și îndesat. Centrul gorjencelor a terminat meciul cu 9 goluri, cele mai multe din tabăra gazdelor. A urmat-o Andreea Chiricuță, cu 6 reușite. Sabine Klimek și Angela Pușcaș au punctat de câte patru ori, iar pe lista marcatoarelor s-au mai regăsit Ana Ciolan (2), Florența Ilie (1), Mirabela Coteț (1) și Oana Bucă (1). Vizibil emoționat, după un sezon încărcat, Liviu Andrieș a ținut să-și felicite jucătoarele pentru atingerea obiectivului. ,,Am emoții, pentru că am realizat, împreună, ceva de domeniul fantasticului, în primul an de Liga Florilor. Ştergând această evoluție, am numai cuvinte de laudă, pentru că fetele au reușit ceea ce nu au reușit multe echipe și trebuie să avem numai lucruri frumoase de spus. Cred că EKG-ul meu e dat peste cap, dar sunt fericit pentru ceea ce am realizat. Dacă dăm timpul în spate, și în etapa a 24-a mi-ați spune că avem 26 de puncte, și că participăm la Final 4-ul Cupei României, v-aș zice că nu sunteți sănătoși. Suntem sănătoși și este clar că nu ne vom duce la Final 4 să facem act de prezență. Din echipa aceasta, sunt 6-7 fete care au jucat 24 de etape. Din punct de vedere fizic, este foarte greu să ții acest ritm. Având în vedere de unde au venit, ce au jucat, am numai cuvinte de laudă. E clar că jocul scârțâie, știm acest lucru, ne așteptam. Stresul a fost foarte mare, dar trebuie să ne bucurăm și să facem o figură frumoasă la Final 4”, a declarat “principalul” gorjenilor.

Portărița Elena Marica a vorbit despre un meci intens, dar și despre succesul care a încununat un sezon reușit. ,,Am obținut victoria, cele trei puncte, și ne-am atins obiectivul. Într-adevăr, nu le-am obținut pe cea mai ușoară cale, însă este o victorie ca într-o finală. Probabil, ne-am subestimat puțin adversarul. Mă bucur că am putut să fiu alături de fete, mă pregătesc în fiecare zi pentru a fi acolo când este nevoie de mine. A fost un sezon bun, cred că nu se aștepta nimeni la acest parcurs. Am călcat și strâmb, așa este în sport, au fost și meciuri pe care le-am pierdut la un gol-două, pe mâna noastră, dar ne-au dat motivație să continuăm și să ne atingem obiectivul pe final de sezon”, a declarat sportiva CSM-ului. În ultimele două etape din Liga Florilor, gorjencele întâlnesc Gloria Bistrița (deplasare) și Dunărea Brăila (acasă).

Cătălin Pasăre