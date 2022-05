Au rămas cu motoarele turate! Fetele de la CSM se apropie de sezonul perfect!

CSM Târgu Jiu nu a avut nicio problemă în a obține al 19-lea succes consecutiv în Seria B a Diviziei A la handbal feminin. Deși se așteptau la un meci mai greu, gazdele nu le-au dat nicio șansă adversarelor de la Gloria Bistrița 2 și s-au impus la o diferență categorică, 37-27. Conduse de Ira Zinatullina, în mare formă și cu 13 goluri bifate în această partidă, elevele lui Liviu Andrieș și-au făcut meciul ușor încă de la pauză, când au luat un avantaj liniștitor, 19-13. Repriza secundă a continuat în aceeași notă, doar loviturile primite de Florența Ilie și Bianca Chiriță fiind motive de îngrijorare pentru staff-ul gorjean. Lista de indisponibile a fost destul de mare și la acest meci. Alb-albastrele nu s-au putut folosi de Sabine Klimek, Alexandra Gavrilă, Mihaela Obedeanu, Mădălina Olariu şi Oana Iordache. Extrema Pal Ceandani a marcat de 7 ori, în timp ce Iulia Andrei a terminat meciul cu 4 goluri.

CSM Târgu Jiu: Alina Ciuchiatu, Elena Marica Bercu, Cristina Popovici – Bianca Chiriţă 3g, Bianca Stanca 3g, Andreea Olariu, Valentina Toader, Anna Ivanenko 3g, Ira Zinatullina 13g, Gabriela Frunză 2g, Pal Ceandani 7g, Florenţa Ilie 2g, Iulia Andrei 4g, Ioana Daniela Toader. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache.

Antrenorul Liviu Andrieș le-a felicitat pe jucătoare pentru modul în care au abordat o partidă fără miză și a declarat că este mândru dacă va termina campionatul fără eșec. Datele problemei se schimbă în Liga Florilor, unde gorjencele vor trebui să țină ritmul cu cele mai bune competitoare. Andrieș a admis că vor exista destule schimbări în lot. ,,Îmi era frică puțin de acest joc, știind ambițiile echipei din Bistrița, dar cred că astăzi nu s-a pus problema învingătoarei. Am dominat de la un capăt la altul și le felicit pe fete pentru că suntem pe drumul pe care ni l-am propus de la începutul campionatului. Nu credeam că o să terminăm fără înfrângere, dar în proporție de 90-95% am îndeplinit și acest obiectiv. Mai avem meciul de la Reșița, unde cred eu că, dacă vom juca la fel ca în această seară, nu vom avea probleme. Se vede că victoriile aduc victorii, îți dau alt moral și altă exprimare în joc. Aș fi ipocrit să spun că nu sunt mândru dacă vom termina cu victorii pe linie. Dar, după ultimul meci, ne vom bucura o săptămâna, iar apoi trebuie să ștergem cu buretele ce s-a întâmplat, chiar dacă va rămâne în istorie ceea ce am făcut, și să o luăm de la capăt, pentru că urmează lucruri foarte grele. Vorbim practic de al treilea campionat ca valoare din Europa. Sper să reușim prin muncă, determinare și cu ajutorul publicului. Echipa nu va fi total schimbată în sezonul viitor, vom vedea și în funcție de ce vom reuși să transferăm, dar peste 50% din lotul actual va rămâne în continuare. Până la urmă, suntem obligați de competiție”, a spus antrenorul.

Bianca Chiriță: A fost un an bun pentru mine

Pivotul Bianca Chiriță a declarat că se simte bine după lovitura primită la genunchi, iar parcursul echipei din acest sezon este unul încurajator în vederea meciurilor din Liga Florilor. Evident, Chiriță își dorește să fie păstrată la Târgu-Jiu și pentru următorul campionat.

,,Ne-am propus încă de la început să terminăm campionatul fără nicio înfrângere. Mai avem un meci la Reșița și sperăm să acumulăm cele trei puncte și să terminăm pe aceeași linie. A fost un an bun pentru mine, sper să rămân aici în continuare și să fac parte din acest nucleu. Pentru mine înseamnă foarte mult, pentru că sunt aici de trei ani și a contat foarte mult pasul spre Liga Florilor. Sunt foarte bucuroasă, le felicit pe colege și sper să avem un parcurs cât mai bun și acolo. O să fie greu, e clar, acolo sunt cele mai bune, jucătoare cu foarte multă experiență, dar o să ne antrenăm, o să încercăm să ne ridicăm la nivelul lor și să facem meciuri foarte bune”, a declarat jucătoarea CSM-ului.

Cătălin Pasăre