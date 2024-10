Au învins, dar mai au de muncit

Baschetbaliștii de la CSM Târgu Jiu au obținut al doilea succes al sezonului. Gorjenii au trecut, în primul meci de pe teren propriu din Liga 1, de CSU Târgu Mureș, scor 72-63.

A fost un joc mult mai dificil decât anticipau gazdele, care au avut o evoluție plină de suișuri și coborâșuri. Deși problema învingătoarei nu s-a pus în mod serios, oaspeții le-au dat de multe ori bătăi de cap băieților lui Giannis Damalis. De altfel, evoluția oscilantă a amfitrionilor poate fi dedusă și din evoluția scorului în cele patru perioade de joc: 18-8, 20-26, 26-8, 8-21. Așa cum antrenorul grec a recunoscut, a fost o zi „neagră” din punct de vedere al procentajelor, mai ales la aruncările necontestate. Nu au intrat nici „trițele”, CSM terminând cu 4-23 (17%) din afara semicercului. La toate acestea s-a adăugat și accidentarea lui Alex Brca, care a stat pe parchet sub două minute.

„Venim după un joc în care nu prea ne-a ieșit nimic. Am ratat foarte multe aruncări libere, atât de la trei puncte, cât și de sub panou. Nu suntem mulțumiți, bineînțeles, dar jobul nostru este să găsim soluții și să corectăm greșelile. E ok că s-a întâmplat acum, dar noi trebuie să ne facem treaba până la capăt, nu contează ce avantaj avem, fiecare suntem plătiți de aici și nu suntem mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat”, a spus antrenorul Giannis Damalis, după confruntare. Kaleb Higgins a fost cel mai bun marcator al gorjenilor, cu 19 puncte. L-a urmat Khydarius Smith cu un double-double: 18 puncte și 13 recuperări.

Dacă mai bloca o minge, extrema de forță ar fi intrat în triple-double. Bărăgan a dat 11 puncte, iar Toropu și Mitu, câte 6p. Au mai marcat Cârstea (5p), Berculescu (4p), A.Vaida (2p) și Diaby (1p).

„Trebuie să fim mai pregătiți pentru meci, să ne simțim mai confortabil, să respectăm planul de joc pe care îl au antrenorii. Nu o să fie întotdeauna ușor, dar trebuie să luptăm până la capăt. Trebuie să ne îmbunătățim chimia, să jucăm colectiv și, dacă facem asta, totul va veni de la sine. Este un nivel destul de bun în campionat, dar niciodată nu trebuie să cedăm, trebuie să intrăm pe teren și să luptăm 40 de minute, la fel cum a făcut astăzi echipa adversă, care a fost la 20 de puncte în spatele nostru. Mă simt foarte bine aici, de când am ajuns, toată lumea m-a întâmpinat bine”, a declarat Higgins.

Următorul meci pentru gorjeni are loc pe 3 noiembrie, la BC CSU 2 Sibiu.

Cătălin Pasăre