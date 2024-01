Au doar de învățat. Gorjencele, firave în Norvegia

CSM Târgu Jiu și-a depășit condiția când a obținut calificarea europeană în EHF, dar e încă departe de a-și măsura forțele cu echipele care participă constant în această competiție. Dacă prima partida a Grupei D, din Ungaria, a aprins speranțele suporterilor gorjeni, următoarele două meciuri, cu Malaga și Sola, ne-au arătat că trupa pregătită de Liviu Andrieș are multe de învățat la acest nivel. Bineînțeles, și bugetul tinerei secții de handbal este la o distanță considerabilă de cel al forțelor autohtone și nu numai. Acestea fiind spuse, meciul din Norvegia, cu Sola HK, s-a încheiat cu scorul 40-29 pentru formația gazdă. După o repriză în care nimic nu le-a ieșit, alb-albastrele au intrat la cabine cu un handicap imposibil de surmontat, 23-10. Agresivitatea jucătoarelor noastre a lipsit total în debutul confruntării, iar oaspetele au părut bulversate de arsenalul ofensiv al nordicelor, care au judecat limpede fiecare acțiune de atac. De altfel, dacă defensiva a părut prea permisivă, nici poarta nu a fost la înălțime în acest meci, Ekaterina Dzhukeva fiind singura portăriță care a reușit intervenții salvatoare, 6 la număr. Vizitatoarele au jucat mai bine în partea secundă, au câștigat repriza a doua, dar și simpatia numeroșilor suporteri români veniți, și de la 500 de kilometri distanță, pentru a vedea la lucru o echipă din țara natală. De altfel, fetele au primit și cadouri de la fani, iar la finalul confruntării au făcut o fotografie de grup cu inimoșii simpatizanți. După multe zâmbete și poze, antrenorul Liviu Andrieș și-a amintit totuși de jocul slab al gorjencelor și a admis că sunt puține aspecte pozitive de trecut în revistă după turul din Grupa D. Totuși, principalul gorjean a subliniat ceea ce este evident: CSM este un club foarte tânăr, care a ars ,,benefic” anumite etape, dar acum trebuie să construiască pentru un viitor în care astfel de performanțe, precum calificarea într-o competiție europeană, să fie din nou posibile.

,,Am avut un început de meci slab spre foarte slab. Ne-au condus, a fost 9-1, apoi am încercat să revenim. Am reușit să revenim, am ajuns la 15-10, dar din momentul respectiv am avut o cădere neînțeleasă, pentru că revenisem în joc, dar s-a terminat 23-10 la pauză. A fost destul de greu în prima repriză. În repriza secundă ne-am ridicat la nivelul adversarelor, o echipă foarte puternică. Am avut o repriză a doua clar mai bună decât prima și asta se vede și prin diferența de scor. Pentru noi este o premieră și putem să învățăm din aceste jocuri. E clar, ne bucurăm că participăm, trebuie să ținem capul sus și să ne pregătim pentru ceea ce urmează. Concluziile nu sunt prea bune după aceste trei jocuri, dar avem multe de învățat și în primul rând avem de învățat că totul pleacă de la mentalitate, de la pregătire și de la modul cum tratezi fiecare acțiune a jocului”, a declarat Andrieș. Următorul meci european pentru CSM Târgu Jiu va avea loc pe 3 februarie. Atunci, norvegiencele le vor întoarce vizita gorjencelor.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva(6 intervenții), Andreea Chetraru, Elena Marica Bercu – Bianca Ștefania Chiriță, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 8g, Andreea Mihart 1g, Mirabela Coteț 1g, Ira Zinatullina 2g, Andreea Chiricuță 2g, Laura Moldovan 2g, Ana Maria Lopătaru 2g, Florența Ilie 5g, Iuliia Andriichuk 2g, Ana Cătălina Ciolan 4g, Sabine Klimek. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Cătălin Pasăre