ATOP analizează cazurile polițiștilor arestați pentru jaf și tortură! Rușeț: Discutăm despre situații de o gravitate extremă!

Autoritatea teritorială de ordine publică (ATOP) Gorj care îsi desfaşoară activitatea ,,în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului poliţienesc din unitatea administrativ – teritorială în care funcţionează” va analiza, în perioada următoare, cel puțin trei cazuri în care au fost implicați polițiști. Potrivit președintelui ATOP Gorj, Ion Rușeț, vor fi cerute lămuriri conducerii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj în legătură cu situația agenților de la Serviciul de Acțiuni Speciale care au fost arestați, după ce au torturat un novăcean de 41 de ani până l-au băgat în spital, dar și cu privire la cazul polițistului arestat pentru jaful de la sala de jocuri din Târgu-Jiu. ATOP are în atenție și modul cum a gestionat IPJ situația în cazul comisarului de poliție Nicu Tănase.

Președintele ATOP Gorj, Ion Rușeț, a declarat, la finele săptămânii trecute, că organismul care funcționează pe lângă Consiliul Județean Gorj, va solicita unele lămuriri șefilor IPJ, cu privire la cazul polițiștilor SAS arestați pentru tentativă de omor și tortură, după ce l-au bătut cu bestialitate pe Constantin Dodoi, un tânăr de 41 de ani din Novaci, iar acesta a ajuns pe masa de operație de urgență. În vizorul ATOP se află și șeful acestora, dar și comisarului șef de poliție Daniel Popescu, anchetați în același dosar. ,,Vă asigur că noi vom analiza, pentru că și colegii mei mi-au cerut, să vedem ce facem, cum analizăm această situație, pentru că discutăm despre un caz de o gravitate extremă care, vrem sau nu vrem, aduce atingere ordinii publice, mai ales când oamenii puși să apere ordinea publică, să apere cetățeanul, să creeze un climat de siguranță, așa cum spune legea, devin infractori. Din start prezumția de nevinovăție pentru toți cei care sunt arestați pentru 30 de zile, operează, eu nu spun că sunt vinovați. Sunt câteva întrebări la care trebuie date răspunsuri pentru opinia publică”, a afirmat Rușeț. Șeful ATOP a avut unele reproșuri de făcut și IPJ Gorj în legătură cu comunicarea instituției cu structura pe care o conduce și a exemplificat că poliția nu a informat la timp ATOP referitor la măsurile ordine publică cu ocazia sărbătorilor pascale. Rușeț a amintit și cazul comisarului Tănase, despre care s-a comunicat oficial că ar fi fost depistat pozitiv la drugtest, iar ulterior, când ofițerul de poliție a argumentat cu documente medicale că nu este vinovat, IPJ nu a revenit cu o comunicare în acest sens.,,Cred că ar trebui să fie mai deschiși și în comunicare publică pe care o fac, pentru că a lăsat de dorit pe mai multe aspecte. De exemplu, am avut cazul comandantului de la Rovinari și comunicarea a lăsat mai multe aspecte în nebuloasă. Odată că a apărut acolo și s-a oprit, dar după ce înțeleg că lucrurile au fost soluționate în situația domnului comisar Tănasie, n-a mai apărut nimic în comunicarea publică, rămânând tot în ceață, iar omul este acum scos de sub urmărire. Sigur vom cere lămuriri, dar nu ne imixtionăm în activitatea operativă a poliției”, a adăugat președintele ATOP. Ion Rușeț a menționat că și în cazul polițistului arestat la începutul lunii martie a acestui an, după ce a comis un jaf la o sală de jocuri din Târgu-Jiu, ATOP va solicita un punct de vedere conducerii IPJ Gorj. ,,Legat de acel polițist care a jefuit o casă de jocuri. El a fost prins după câteva zile, poliția și-a făcut treaba, dar și aici e o chestiune: poza lui a fost pe grupurile de whatsapp ale poliției imediat ce au luat poza de la camerele de supraveghere. De ce le-a trebuit atâta timp să vadă că-i al lor? De ce ATOP trebuie să întrebe? Pentru că o asemenea situație generează în rândul cetățenilor un sentiment de frustrare și nesiguranță”, a conchis Rușeț.

Claudiu Matei