Atenție! A crescut numărul furturilor din locuințe în Gorj!

Cele mai recente statistici ale IPJ Gorj arată că la nivelul județului numărul furturilor din locuințe a crescut după ridicarea stării de urgență și ieșirea din pandemie. Situația a ieșit la iveală cu ocazia Zilei Europene a Prevenirii Furturilor din Locuință marcată ieri pe întreg continentul. La Târgu-Jiu oamenii legii au mers în stradă și în piață pentru a discuta cu oamenii simpli și a le transmite mesajul de a fi cât mai precauți și de a-și lua toate măsurile pentru a nu ajunge în situația să fie victime ale infractorilor. „Nu lăsați pe nimeni în casă dacă nu îl cunoașteți, indiferent că vă spune că e de la gaze, de la lumină”, au transmis ferm agenții ieșiți în teren. În centrul orașului oamenii legii au discutat cu trecătorii care le-au ieșit în cale și le-au transmis o serie de sfaturi cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a nu avea de-a face cu hoții. „Nu mergeți cu gentuța la spate și nu țineți bani în buzunarul de la spate. Puteți fi o victimă a hoților”, i-au spus oamenii legii unui gorjean care a mărturisit că are 72 de ani, dar și că nu se teme că va fi furat vreodată. „Să mă fure pe mine? Eu sunt vigilent, nu are cum să mă fure. Eu am apărat granițele țării. Am avut soldați în subordine și pe 20 de kilometri nu trecea nimeni. Eu și când merg pe stradă sunt foarte atent, deși poate dau impresia că sunt neatent. Așa mă uit și în spate, am un al treilea ochi, cum se zice. Nu m-a furat nimeni până acum și nici nu cred că o va face”, a spus pensionarul, care a ascultat totuși de sfaturile agenților. Au fost și oameni care au mărturisit că au fost furați de cunoștințe apropiate, în care aveau maximă încredere. „Eu am pățit-o la mine acasă, cu unii care îi aveam la lucru. Că le mai trebuie un sac de adeziv, să mă duc să-l iau, când m-am întors nu mai erau cardurile, iar ei plecaseră. Am rămas cu paguba”, a povestit femeia, în timp ce alți gorjeni au dat de înțeles că s-au adaptat vremurilor. „Avem camere de supraveghere, primim notificări pe telefon dacă se întâmplă ceva. Dar și cu camerele astea, știți cum e, hoțul dacă vrea să fure, tot se bagă la tine în casă. Dar sunt bune că măcar rămân probe care ajută apoi la anchetă”, a spus un localnic. Cel mai adesea gorjenii mizează însă pe câini și yale zdravene pentru a-I ține pe hoți departe de locuințele lor. „Am câine pe care îl las toată noaptea liber prin curte. Încui bine poarta, la fel și la ușile de la intrare în casă și, na, sper să nu fie probleme. Dar la câte se întâmplă și la câte auzi că sunt fel și fel de situații poate să-ți dea unul în cap și pentru doi lei acolo că el nu are de unde să știe că poate nu ai bani sau nu-I ții în casă”, a menționat bărbatul. Polițiștii au stat de vorbă inclusiv cu copii, care acum sunt în vacanță și care stau pe acasă mai mult decât părinții. Oamenii legii le-au spus acestora să nu deschidă ușa nimănui și dacă sunt persoane care insistă în privința accesului să își sune imediat părinții pentru a preveni o eventuală situație nedorită. Cifrele oficiale arată că în primele cinci luni ale lui 2022 IPJ Gorj a înregistrat o creștere cu 37% a furturilor din locuințe în comparație cu perioada similară a anului trecut. Atunci era pandemie și polițiștii au avut de anchetat 85 de furturi din locuințe față de 116 anul acesta. Din cele înregistrate în primele cinci luni din 2022 nu mai puțin de 67 sunt comise în mediul rural, în timp ce 49 au fost sesizate în mediul urban.

Pentru a preveni astfel de situații nedorite, comisarul șef Ionuț Pigui, șeful Biroului Prevenire din cadrul IPJ Gorj, a făcut o serie de recomandări de care ar trebui să ținem cont pentru a-i ține și pe hoți la distanță. „Când plecăm de acasă, dacă locuim la bloc, încuiem ușa, asigurăm ferestrele, dacă locuim la casă încuiem ușile, asigurăm poarta de acces a imobilului, nu permitem accesul în curte a persoanelor necunoscute, care sub diferite pretexte încearcă să intre în locuință. Cele mai cunoscute metode de operare sunt „prin împrietenire” și „folosirea de chei potrivite”, însă nu sunt neglijate nici metodele clasice: prin escaladarea ușilor/ ferestrelor, prin forțarea/tăierea încuietorilor/elementelor de siguranță ale ușilor/ porților cu instrumente dure sau ruperea butucului/sistemelor de închidere. De asemenea, cele mai sustrase obiecte din locuință sunt banii și bijuteriile. În acest context, specialiștii în prevenirea criminalității recomandă cetățenilor să nu comunice date despre plecarea de acasă pentru o perioadă mai lungă în convorbirile cu alte persoane sau pe reţele de socializare, să conștientizeze că check-in-ul din aeroport sau vacanță aduce like-uri, dar îi face vulnerabili în fața hoților”, a menționat reprezentantul IPJ Gorj.

Gelu Ionescu