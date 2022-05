Asistenții medicali, de ziua lor. „Meserie grea, dar frumoasă. Cei doi ani de pandemie mi s-au părut 10!”

Lucrează de mai bine de patru decenii în Spitalul Județean și, la fel ca pentru majoritatea asistenților medicali, perioada celor doi ani de pandemie a fost cea mai grea. Joi, 12 mai, de Ziua Internațională a Asistentului Medical, conducerea Spitalului Județean le-a transmis un mesaj și gânduri de bine celor peste 600 de angajați care stau la patul bolnavilor și au grijă ca tratamentul și recuperarea lor să decurgă în mod corect.

Viorica Glaje lucrează în spital de 42 de ani, iar din 1982 este angajată a Secției Boli Infecțioase, ca asistent medical. Își iubește meseria și este sigură că a făcut alegerea corectă. „Este o meserie pe care am făcut-o mereu cu drag, îmi place să lucrez la patul bolnavului, să am grijă de dumnealor. Nu am spus nici măcar o dată că aștept pensia. Am avut noroc de un colectiv deosebit pe Secția Boli Infecțioase, ceea ce contează mult”, spune Viorica Glaje.

Pentru un asistent medical este o mare bucurie când pacienții pleacă sănătoși din spital. „Suferi pentru fiecare pacient în parte când îi ai în grijă. Înveți să te detașezi, dar, ca să fii un asistent medical bun, trebuie să fii empatic, să fii corect, să iubești oamenii. Doar așa îți poți face meseria bine! Să fii asistent medical nu înseamnă doar a face injecții și tratamente, trebuie să înțelegi și să asculți pacientul, să îl respecți”, mai spune asistenta Glaje.

Pandemia a fost cea mai grea perioadă din cariera sa. La fel ca pentru majoritatea cadrelor medicale: „Nu are termen de comparație. Au fost greu de suportat și echipamentele, și suferința din jur. Mă rog la Dumnezeu să nu se mai repete vreodată această perioadă”.

„Cei doi ani de pandemie mi s-au părut 10!”

Asistentul medical Ana Neacșu lucrează în Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu de aproximativ 34 de ani, având o vechime totală în muncă de 42 de ani.

„Din iulie 1988 lucrez în Secția Boli Infecțioase și am trecut prin momente bune și mai puțin bune, așa cum este în viață. Bolnavii întotdeauna au fost mulțumiți de mine. Am avut situații când și după 10-15 ani m-am întâlnit cu o pacientă și mi-a mulțumit. Și când îți spune mulțumesc după atâția ani, este ceva! În perioada Covid-19 a fost cel mai greu. Numai gândul că trebuie să te echipezi ca să intri în saloane, ne chinuia. A fost foarte greu și cei doi ani mi s-au părut 10! Mai ales să mergi acasă, să stai izolat de familie, să îți fie teamă că le vei da lor virusul, a fost greu și fizic și psihic! (…) Meseria de asistent medical este grea, dar este frumoasă!”, a afirmat Ana Neacșu de la Boli Infecțioase.

„Am văzut multă suferință”

Liliana Marinoiu este asistent medical la Secția Oncologie de mai bine de trei decenii. A ales să lucreze aici încă de la înființarea secției.

„Sunt absolventă a liceului sanitar și am ales această secție. Este adevărat că am fost martoră la multă suferință, pe care am făcut tot posibilul să o alin. Mi-am dorit să ajut pacienții, să simtă că îi înțeleg, că îi sprijin. A fi asistent medical nu este o meserie pentru orice om, trebuie să fii empatic și omenos, profesionist. Eu nu m-aș vedea făcând altceva. Este foarte importantă echipa medicală dintr-o secție, fiecare să știe ce are de făcut. La noi așa merg lucrurile”, a spus Liliana Marinoiu.

Cea mai mare bucurie a unui asistent medical, spune aceasta, este să întâlnești foștii pacienți pe stradă și aceștia să îți mulțumească, chiar și după ani buni de la externare. „Am avut o pacientă pe care am întâlnit-o după mulți ani și mi-a mulțumit, spunându-mi că eu am fost cea care a încurajat-o și i-a spus că nu va muri. Profesia de asistent este grea, dar îți poate aduce satisfacții personale, sufletești. Momentele în care pierzi pacienții sunt foarte grele”, a mai spus asistenta medicală Liliana Marinoiu.

A avut oferte, dar a refuzat străinătatea

Ioana Trușcă și-a început cariera de asistent medical în anul 1979, la Sanatoriul Dobrița. Din 1982 lucrează la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, fiind asistent medical la Blocul Operator din clădirea Tudor Vladimirescu. A avut mereu lucruri noi de învățat și spune că partea de chirurgie a atras-o întotdeauna. „Am ales cel mai bine când am decis să urmez această cale. Ca să fii un bun asistent, în opinia mea, trebuie să nu te lași purtat de ceea ce știi și să consideri că nu mai ai nimic de învățat! Trebuie să știi să lucrezi în echipă, să fii o persoană dedicată meseriei, să tratezi pacienții ca și cum ar fi membri ai familiei tale. Dacă te interesează doar partea financiară când alegi această meserie, ai dat greș din start. Trebuie să pui suflet în ceea ce faci, altfel nu se poate! Nu m-am gândit niciodată să plec în străinătate, deși am avut oferte. Mulțumirea mare este ca, atunci când mergi pe stradă, întâlnești foști pacienți care îți mulțumesc!”, a declarat Ioana Trușcă.

12 mai – zi de sărbătoare

Ziua Internațională a Asistentului Medical este celebrată anual, în întreaga lume, pe 12 mai, dată care marchează şi ziua de naştere a asistentei medicale Florence Nightingale, cea care a deschis prima şcoală pentru asistentele medicale pe lângă Spitalul „Saint Thomas’” din Londra (1860), realizând primul pas în pregătirea profesională şi instituţională a asistentelor medicale.

„Urăm un sincer «La mulți ani!», multă sănătate, putere de muncă și cât mai multe împliniri profesionale tuturor asistenților medicali din Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, cât și celor din celelalte unități sanitare din județul Gorj”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență din Târgu-Jiu.

În cadrul celui mai mare spital din Gorj lucrează 626 de asistenți medicali.

I.IRINOIU