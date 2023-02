Arhitectul Răducan-Morega: Blocurile din Târgu-Jiu prezintă un grad ridicat de rezistență la cutremure!

Corneliu Răducan Morega, arhitect și fost prefect de Gorj, liniștește populația care locuiește la bloc, în Târgu-Jiu, vizavi de cutremure.

,,Pentru că în ultima perioadă s-a instalat o oarecare teamă în rândul gorjenilor cu privire la siguranța locuințelor (în special a blocurilor în care trăiesc) ca urmare a seismelor care au afectat județul în ultima perioadă, vreau să transmit că blocurile din municipiul Târgu-Jiu prezintă un grad ridicat de rezistență la seism. În plus, fisurile apărute până acum nu au afectat structura de rezistență, iar cele mai multe au apărut la rosturile de dilatare, ceea ce este un fenomen firesc într-o situație de acest fel”, susține arhitectul din Gorj.

Acesta menționează că a fost solicitat să analizeze zeci de construcții (în special locuințe) la care au apărut fisuri în urma cutremurelor. ,,La nicio construcție nu am constatat probleme deosebite care să pună în pericol structura acestora”, a completat Corneliu Răducan Morega. Structura blocurilor din Târgu-Jiu nu a fost afectată a confirmat miercuri și ISU Gorj.

A.S.