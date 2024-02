Aproape 500 de femei din Aninoasa participă la cheful organizat de primărie, cu ocazia zilei de 8 Martie

Primarul din Aninoasa a dorit să le facă o surpriză reprezentantelor sexului frumos din localitate astfel că, cu ocazia Zilei Femeii, acesta va organiza o petrecere la care vor lua parte sute de doamne și domnișoare.

Înscrierile au fost deschise încă de săptămâna trecută, iar deja pe liste s-au trecut sute de participante. Petrecerea va avea loc în data de 6 martie, la un local din satul Bibești, comuna Săulești. Cheltuiala cu această petrecere va fi suportată din bugetul local, cheful de 8 Martie fiind o premieră pentru comuna Aninoasa.

Adversarii pun bețe în roate

Nici nu a fost bine anunțat acest chef organizat de Ziua Femeii, că primarul din Aninoasa a și trebuit să dea explicații și să își atragă antipatii noi din partea adversarilor politici. ”Deja au confirmat participarea sute de doamne și domnișoare din comună. Noi ne așteptăm să participe undeva la 500. Vom vedea cât costă deoarece nu am terminat calculele, însă vom achita tot ce este nevoie. Până acum nu am putut să le facem un astfel de cadou femeilor din localitate deoarece am avut conturile blocate. Și așa deja ne-am atras antipatii cu ceea ce vrem să facem deși consider că este un gest frumos. Oricum, în ultima vreme, adversarii politici ne pun bețe în roate. Am tot fost reclamați chiar și cu lucrările ce au început în vederea reabilitării sediului primăriei. Am fost reclamați la Prefectură deoarece am mutat activitatea din primărie la bibliotecă și într-o sală de clasă, dar nu aveam soluții. Și așa deoarece a trebuit să dăm atâtea explicații acolo unde am fost reclamați, demararea lucrărilor a fost întârziată cu aproximativ 6 luni de zile, implicit și mutarea noastră. La noi în comună se duce o luptă cu reprezentanții lui ”Hai la treabă”. Dar, chiar dacă încearcă să ne blocheze, ne vedem de lucrările noastre, că tot ceea ce facem, facem pentru cetățeni. Așa își doresc și cu ziua de 8 Martie. Vor să ne facă să dăm înapoi, dar nu renunțăm. Este doar un gest frumos față de doamnele și domnișoarele din comuna noastră”, a declarat, pentru cotidianul ”Gorjeanul”, Ilie Petroi, edilul localității.

Izabella Molnar