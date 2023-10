Aparegio somează asociațiile de proprietari să achite facturile restante

“În perioada 27.09.2023-28.09.2023 au fost notificate pentru neplata facturilor restante (facturi ce depășesc scadența) următoarele asociații din municipiul Târgu Jiu:As. 96, As. 86, As.109 , As. 119, As. 148, As. 51, As. 137, As. 146, As.147, As. 95, As. 174, As.123,As.29, As. 62 si As.169. Vă rugam să achitați facturile restante la asociație. Neplata facturilor scadente va atrage după sine debranșarea de la rețeaua de apă potabilă, după cum urmează:

-09.10.2023 Asociatiile: As. 96, As. 86, As.109 , As. 119, As. 148

-10.102023 Asociatiile : As. 51, As. 137, As. 146, As.147, As. 95

-11.10.2023 Asociatiile : As. 174, As.123,As.29, As. 62 si As.169”, au transmis reprezentanții Aparegio Gorj.