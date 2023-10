Aparegio anunță noi debranșări ale asociațiilor din Târgu Jiu

Operatorul Aparegio Gorj a programat pentru săptămâna viitoare noi acțiune de debranșare de la sistemul de alimentare cu apă a mai multor asociații de proprietari din municipiul Târgu Jiu. ,,În perioada 18-20 octombrie 2023, au fost notificate pentru neplata facturilor restante (facturi ce depășesc scadența) următoarele asociații din municipiul Târgu Jiu: As. 9, As. 30, As. 48, As. 54, As. 68, As. 45, As. 32, As. 76 A, As. 148, As. 191, As. 37, As. 39, As. 179, As. 158 și As. 131. Vă rugam să achitați facturile restante la asociație. Neplata facturilor scadente va atrage după sine debranșarea de la rețeaua de apă potabilă, după cum urmează: 30 octombrie 2023 – asociațiile 9, 30, 48, 54, 68; 31 octombrie 2023 – asociațiile 45, 32, 76 A, 148, 191; 1 noiembrie 2023 – asociațiile: 37, 39, 179, 158, 131”, au anunțat reprezentanții Aparegio Gorj.

I.M.