Apa menajeră de la Rovinari, epurată la Târgu-Jiu!

Situație mai rar întâlnită la Rovinari, unde operatorul regional de apă și canal a fost obligat de autoritățile de mediu să transporte toată apa menajeră la Târgu-Jiu pentru a o putea trece prin stația de epurare de aici. Asta, după ce stația de la Rovinari este nefuncțională, iar apa era deversată direct în Jiu, poluarea de acolo fiind făcută publică de fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu.

Acesta a ajuns joi după-amiază la Rovinari împreună cu deputatul de Dolj, Ion Popescu, cei doi mergând direct la locul în care conducta deversa în Jiu apa strânsă din Rovinari și netrecută prin stația de epurare aflată la 100 de metri. Aici apa ajungea direct în albia râului, ceea ce l-a făcut pe Berceanu să sune la 112 și să ceară autorităților să ia măsuri. „Oamenii, foarte revoltați, ne-au contactat, ne-au povestit ce se întâmplă, că întreaga canalizare pleacă în râul Jiu. E vorba de canalizarea orașului Rovinari, care miroase foarte urât. Noi vrem să fim în Europa, dar cu wc urile suntem direct în râu. Canalizarea asta trece pe lângă o stație de epurare care nu funcționează de foarte mulți ani, dar la care s-au făcut investiții de milioane de euro. Am aflat acum să stația nu funcționează că nu are niște mixere, o pompă, care costă 50.000 de euro și care sunt defecte. Se pasează cartoful ăsta fierbinte de la unii la alții pentru 50.000 de euro. Ne comportăm complet necivilizat și pentru 50.000 de euro distrugem tot. Au venit colegii de la Garda de Mediu și sunt curios să văd ce vor face și ei pentru că întregul oraș varsă tot materialul fecaloid, toți detergenții în râu și distrugem totul în jurul nostru”, a declarat Berceanu. Acesta a prezentat situația de la Rovinari și pe rețelele de socializare, unde a avut un mesaj și mai dur. El a venit aici alături de deputatul Ion Popescu, care s-a declarat și el revoltat de situația din Rovinari. „Apele Române știu de foarte mult timp ce se întâmplă. I-am și spus doamnei de la Apele Române de ce nu își folosește toate pârghiile pe care le are la dispoziție să oprească situația asta. Ca să nu deranjeze. Cei de la Garda de Mediu s-au declarat surprinși, spunând că nu știau de situația aceasta. Noi știm însă că situația asta se întâmplă de foarte mulți ani. Stația de epurare trebuia să fie funcțională din 2017 și nu e funcțională nici acum din cauza a 50.000 de euro. Înțeleg că operatorul Aparegio a mai fost sancționat în trecut pentru treaba asta, ultima amendă, să-i spunem, fiind de 4300 de lei, ceea ce pentru ei înseamnă 1000 de lei pe lună, adică nimic. Canalizarea e plătită de toți cetățenii pentru ca apele să fie tratate, iar compania își ia astfel de amenzi, ceea ce mi se pare cel puțin ușor revoltător”, a spus Popescu. Pentru aplicarea unei eventuale noi amenzi, cei de la Apele Române și Garda de Mediu au prelevat probe și așteaptă analize de laborator. Măsura cea mai dură o reprezintă însă obligarea operatorului de apă și canal de a trata apele menajere din Rovinari. Feldioara Ciocotoiu, de la Serviciul de Gospodărire a Apelor Gorj, a menționat că apa va trebui transportată la Târgu Jiu și de abia după ce va fi trecută prin stația de epurare a municipiului va putea fi deversată în Jiu. „Se va lua măsura barării conductei de deversare în Jiu și se va stoca apa într-un bazin de retenție, din care operatorul regional va lua cu vidanja și va transporta la stația de epurare Tg Jiu toată apa. E o cantitate mare, dar costurile le suportă operatorul. Operatorul deține și vidanje, are și capacitate de stocare, totul pentru a stopa poluare, poluare pe care o vor confirma doar rezultatele analizelor de laborator. Apa de acolo este menajeră și doar trece prin stația de epurare, care nu este funcțională la Rovinari”, a menționat reprezentanta SGA Gorj. Directorul general al Aparegio, Traian Pătrășcoiu, a precizat că situația de la Rovinari nu este una care să îngrijoreze și nici care va fi de durată. El nu a ezitat însă să îl critice pe Berceanu, care, în trecut, a mai sunat la 112 pentru a reclama funcționarea unei cariere de lignit. „Unele dintre componentele stației de la Rovinari au cedat în timpul funcționării, iar noi știam despre ele, și sperăm că analizele de laborator vor confirma că apa ajunsă în emisar sunt în limitele admise de lege. Ne vom ocupa pentru a remedia defecțiunea într-o săptămână două, timp în care vom încerca să nu poluăm râul. Ce m-a frapat pe mine a fost modul în care s-a ajuns să se sune la 112 pentru situația de acolo ca să vină și cei de la Ape, și Poliția și Garda. Pe banii cui se fac deplasările astea? Pentru că cei care au făcut sesizările astea au mai fost în Gorj și au făcut sesizări de închidere la hidrocentrale, la termocentrale, vor să închidă tot? Nu știu interesele cui le apără? Mi se pare strigător la cer să suni la 112 că curge apă murdară în Jiu. E un accident tehnic, poluatorul e penalizat. Nu deversăm cianuri. S-a întâmplat o defecțiune la stația de epurare, nu a fost ceva cu intenție. Noi avem capacitatea de a transporta și la stația de la Târgu-Jiu, dar și la cea de la Curtișoara grosierul de la Rovinari. Avem cum să remediem problema de acolo. Așteptăm însă rezultatele analizelor, care vor fi gata în 4 5 zile după prelevarea probelor”, a menționat Pătrășcoiu.

Gelu Ionescu