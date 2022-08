Antrenorul Unirii Constanța recunoaște: Am avut și noroc cu Viitorul

Viitorul Târgu Jiu are un start greoi de sezon în liga secundă. După victoria cu Dinamo, elevii lui Florin Stîngă au pierdut confruntarea de la malul mării, cu Unirea Constanța, scor 2-1, și au bifat a treia înfrângere din patru partide. A fost și primul succes al echipei de pe litoral, care a cedat, după această rundă, ultimul loc. Antrenorul gazdelor, Dacian Nastai, a admis că tânăra sa echipă a avut și șansă.

”Victoria a venit în urma unui joc care s-a desfășurat un pic diferit, nu am avut o posesie deosebită, a fost mai mult un joc câștigat cu multă muncă, un joc în care am încercat să ne stabilizăm și din punct de vedere defensiv. Avem dificultăți în defensivă, pentru că acești copii cu care noi lucrăm au venit de la academii unde aveau posesie de 80 la sută în marea majoritate a jocurilor. Preocuparea pentru faza defensivă nu a existat pentru că nu era cazul. Acum, când au făcut acest pas în față, la Liga 2, se lovesc de astfel de momente ale jocului. Nu e simplu când joci contra unor jucători cu experiență, jucători cu meciuri la Liga 2, dar încercăm să reglăm. Victoria cu Viitorul Pandurii nu a fost întâmplătoare, chiar dacă am avut și noroc în anumite momente ale duelului. Puteam să facem și egal, ținând cont de ce s-a întâmplat în ultimele minute, dar e un pas înainte pentru noi. Jucătorii mei sunt copii, se entuziasmează foarte repede, le lipsește puterea de concentrare, dar să sperăm că vom trece cu bine peste acest moment”, a precizat Nastai pentru Liga2.ro.

Andreas Chirițoiu (10) și Alexandru Enache (53) au marcat pentru amfitrioni, în timp ce Alin Țegle (45) a înscris din penalty golul gorjenilor. După patru etape, Viitorul este pe locul 16.

Cătălin Pasăre