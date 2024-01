Antrenorul formației din Malaga nu-i desconsideră pe gorjeni: ,,Nu a fost un meci ușor”

Costa del Sol Malaga a câștigat cu 35-25 disputa handbalistică de la Târgu Jiu, contând pentru etapa a doua a grupelor EHF European League. Totuși, principalul echipei spaniole, Jesus Gallardo, a declarat că handbalistele sale au muncit serios pentru a obține acest succes. În opinia sa, defensiva vizitatoarelor, dar și numeroasele erori ale gazdelor, au făcut diferența în confruntarea de duminică. Mosonmagyarovar (4p) și Sola (2p) ocupă primele două locuri ale Grupei D, urmate de Malaga (2p) și CSM (0p). ,,Cred că am făcut un meci bun. Am făcut o apărare atipică pentru handbalul din această parte a Europei și, datorită defensivei bune, am început să jucăm din ce în ce mai bine. De aceea am câștigat acest meci. Nu a fost un meci ușor și nu mă așteptam la un meci ușor. Am muncit foarte mult. Să nu uităm că echipa din Târgu Jiu s-a apropiat, la un moment dat, chiar la un gol. Victoria a părut facilă datorită apărării noastre și a greșelilor pe care le-a făcut formația adversă. Cred că echipa din Motherson este favorită grupei. Dacă vorbim de un outsider, am putea fi chiar noi”, a declarat Gallardo, la conferința de presă de la Târgu Jiu. În weekend, CSM iese la Sola, iar Malaga găzduiește confruntarea cu Motherson.

Cătălin Pasăre