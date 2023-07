Ansamblul Folcloric „Nedeia” din Novaci a încântat publicul la Festivalul Internațional „Frumusețe în piatră – pietroasă” din Dugopolje, Croația

În perioada 16 – 19 iulie 2023, Ansamblul Folcloric „Nedeia” din Novaci a participat, în calitate de invitat, la una dintre faimoasele „Întâlniri internaționale de folclor” organizate de ansamblurile folclorice din Republica Croația, ducând peste graniță frumusețea portului și dansului novăcean.

Duminică, 16 iulie 2023, Ansamblul „Nedeia” – trupa veselă din Novacii Gorjului a plecat la drum spre Dugopolje, Croația. Cu voie bună, puțin somn, fără semnal pe telefoane, cu muzică și peripeții în vamă, au pășit pe pământul Croat și au ajuns în Dugopolje unde au fost cazați.

Primăria Orașului Novaci a fost reprezentată în cadrul proiectului de colaborare bilaterală româno-croată de doamna Simona Lițoiu, economist, pe probleme de dezvoltate locală prin proiecte europene, de doamna Elena Basarabă pe probleme de cultură și în calitate de coordonator al Ansamblului Folcloric „Nedeia” implicat în proiect, de un grup de dansatori ai amintitului ansamblu și de instructorul acestora, Petre Popescu.

Luni, a fost o zi specială pentru novăceni datorită modului în care au fost primiți de către colaboratorii de proiect din Croația! Întâlnirea prietenească cu domnul primar al localității Dugopolje, pare a fi urmată de abordarea unor noi forme de colaborare româno-croată. Dansatorii novăceni și însoțitorii lor au vizitat biblioteca orasului Dugopolje, au făcut cunoștință cu frumusețile și istoria zonei dalmate dar și cu aplauzele spectatorilor.

Excepționala frumusețe a zonei Dugopoljie – Split, primirea călduroasă și atentă a partenerilor de proiect, istoria locală, marea și muntele, prezența pe scenă alături de artiști din Portugalia, Bosnia Herțegovina, Mexic și Croația, au oferit cea mai frumoasă răsplată pentru munca tinerilor artiști amatori de la Ansamblul „Nedeia”, aceea de a face cunoscută lumii frumusețea folclorului din România. În prima lor zi petrecută pe pământ croat, însoțiți permanent de prietenii croați de la Kud ”Pleter”, tinerii novăceni au vizitat orașul antic Trogir, catedrala din Trogir, au făcut plajă la Marea Adriatică și în seara aceleiași zile, la Split, în fața a sute de spectatori veniți să se bucure de frumusețea serilor de folclor croate, au prezentat primul lor spectacol în cadrul unui festival organizat de CIOFF, „ZA JUBAV DANCE IGRASE” („Dans pentru iubire”). Suita „Jocuri din Ardeal” a fost primită cu aplauze de către public și cu lacrimi în ochi de către puținii români din rândul spectatorilor.

Split – Dugopolje, zona pe care dansatorii de la „Nedeia” au descoperit-o pe o căldură copleșitoare și au demonstrat că dansul popular este pasiunea lor

Marți, novăcenii au vizitat impresionantul Palat Dioclețian, s-au bălăcit în Marea Adriatică, au luat prânzul într-o companie extrem de selectă: excelența Sa Viceconsul al Ambasadei Române în Croația, Mihaela – Corina Cosma Gălățan, domnul primar al orașului Dugopolje acompaniat de echipa sa de lucru, extrem de primitoare, Marija Cipcic, Marijana Botić și membrele grupului Kud ”Pleter”, iar seara, în fața acestora și a sutelor de spectatori au prezentat un program artistic de zile mari, alături de artiști din diverse țări, pe scena din Dugopolje, în cadrul Festivalului de Folclor „Frumusețe în piatră – pietroasă”.

„Seara zilei de marți a fost magnifică pentru dansatorii de la „Nedeia”. Cu entuziasm au prezentat pe scenă Călușul, dans popular din patrimoniul cultural UNESCO și dansuri populare din zona Novaci. La Dugopolje am întâlnit un alt ansamblu folcloric românesc „Junii Beclenului de pe Olt”, jud. Brașov, prezent și el la minunatele seri de folclor croate. Spectatorii croați au simțit din plin ritmurile românești și s-au lăsat copleșiti de mesajul emoționant transmis de români, pe pași de dans. Totul a fost fără cuvinte. Doar simțire si mândrie că ești român. Novăcenii au impresionat prin costumație, zâmbet, ținută scenică, prin dansul vioi și schimbările de ritm, specifice Călușului. Tot respectul, Petre Popescu, pentru idei, talent și modul în care facem echipă, atunci când este vorba de ansamblu și de copii! ️Călușul, în interpretarea tinerilor novăceni, cu tine vătaf, a fost altfel. Felicitări! Vă mulțumim, tuturor celor care ne susțineți permanent si necondiționat! Vom fi mereu mesagerii orășelului nostru drag, de sub munte”, a scris doamna Elena Basarabă, director al Casei de Cultură Novaci, pe pagina sa de socializare.

„Proiectul bilateral între cele două comunități Dugopolje – Croația și Novaci – România, aflat la al doilea schimb cultural, ne-a oferit ocazia de a cunoaște mai bine Croația și oamenii ei. Personal nu m-am deplasat în Croația, dar reprezentanții Primăriei Orașului Novaci au avut doar cuvinte de laudă la adresa partenerilor noștri de proiect. Este un proiect în derulare și vor mai fi activități în cadrul cărora vom colabora și ne vom intersecta. Mi s-a transmis că domnul primar al orașului Dugopolje este deschis unor noi forme de colaborare între localitățile pe care le administrăm fiecare, fiind vorba chiar de dorința reciprocă de a înfrăți localitățile Novaci și Dugopolje. Ca prim pas spre extinderea relațiilor și îmbunătățirea acestora în context european, am transmis prietenilor croați invitația de a ne vizita pentru a împărtăși experiențe privind accesarea proiectelor europene și dezvoltarea turismului.” – a transmis domnul primar al orașului Novaci, Dr. Ing. Dumitru Leuștean.

„Festivalul «Frumusețe în piatră – pietroasă» a fost de fapt o seară de vis, pe scenă și după spectacol” a concluzionat Directorul Casei de Cultură Novaci, profesoara Elena (Nușa) Basarabă, și în încheiere, a mulțumit Primăriei Dugopolje, celor de la Kud „Pleter”, pentru ospitalitate și le-a transmis felicitări organizatorilor. „Mulțumim gazdelor noastre! Felicitări, Monica Ioanițescu pentru coordonarea ireproșabila a proiectului. Multumim pentru oportunitatea oferită, de a vedea Croația și de a cunoaște asemenea persoane! Mulțumim doamnei Mihaela-Corina Cosma-Gălățanu, Viceconsul al României în Croația, care a fost alături de noi! Mulțumim Asociației Românilor din Croația, coordonată de d-na Alina Dobrescu, Consulatului Onorific al României din Split, domnului Stjepan Roglic, Consul Onorific al României la Split, doamnei Aalina Dăneț și tuturor românilor cu care ne-am intersectat la Zagreb! Multumim Primăriei și Consiliului Local Novaci pentru implicare în promovarea folclorului local, pentru susținerea unui ansamblu folcloric puternic implicat în promovarea orașului Novaci!” – menționează doamna Elena Basarabă, coordonatoarea ansamblului novăcean.

Gigi Bușe