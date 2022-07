Angajații din CEO nu sunt lăsați să muncească, dar nici să iasă la pensie!

Situația devine aproape disperată în CE Oltenia, cu cea mai mare carieră de cărbune, Roșia, închisă, cu separarea Termocentralei Craiova II de Complexul Energetic Oltenia și cu neaplicarea Legii 197.

Pentru angajații CE Oltenia, Legea 197/2021 este o poliță de asigurare, în fața planului de restructurare care nu are frâne, în ciuda faptului că e nevoie de energie în SEN. Neaplicând legea, politicienii prelungesc agonia angajaților din minerit și energie și a companiei. Prin această lege, administrația CE Oltenia are posibilitatea să înlocuiască personalul îmbătrânit cu oameni tineri de care sistemul are o nevoie acută. Din acest motiv, angajații de la Ișalnița, Craiova II, Turceni, Motru și Rovinari ies periodic la proteste, așa cum au făcut și ieri.

Situație critică

Pentru angajații de la termocentrala Craiova II, situația devine critică. Nu vor mai fi oameni care să asigure funcționalitatea centralei, fiindcă o parte însemnată vor ieși la pensie, având vârsta, iar CE Oltenia nu a făcut angajările cuvenite. Dacă și Legea 197 va fi aplicată, această termocentrală riscă să fie oprită din lipsă de personal, deficit pe care nici în ruptul capului șefii CEO nu vor să-l rezolve.

Craiova II nu mai este o sucursală a CE Oltenia, va avea altă conducere și iată ce înseamnă pentru cei 450 de salariați ai termocentralei, această schimbare, neluându-se măsuri nici în al 12-lea ceas: Termocentrala Craiova II se confruntă cu lipsa acută de personal, lipsa investițiilor – agregatele și instalațiile sunt învechite.

Iar peste toate acestea este și starea de tensiune din rândul angajaților că vor deveni șomeri la o vârstă înaintată, având în vedere planul de restructurare. Fiindcă în acest plan scrie clar că urmează disponibilizări. Ori, angajații nu vor să devină șomeri, ci pensionari, mai ales că au acest drept LEGAL în baza legii pentru care ei încă protestează.

,,Vom merge, câteva sute, la București”

Pe de altă parte, ceea ce se petrece în CE Oltenia este explicat foarte clar de președintele Sindicatului Termo Energia Craiova II, Vasile Cristian, la o televiziune locală: ,,Noi nu vrem să ieșim la pensie, ci să muncim. Dar, în condițiile astea, în care le punem viața în pericol colegilor noștri, fiindcă suntem obligați să suplinim personalul care nu mai e, nu putem. CEO nu a făcut angajările de personal, vitale în situația de față. Cu alte cuvinte, practic, nu suntem lăsați să muncim, dar nici să ieșim la pensie. Ei ne vor pur și simplu șomeri. Nu se poate! De asta ieșim la proteste. Dacă Legea 197 nu va fi aplicată nici în septembrie, vom merge câteva sute la București”.

Un alt reprezentant al sindicatului a spus: ,,Salariații știau că odată cu separarea preconizată la 1 iulie 2022, Craiova II nu va mai fi suspusă planului de restructurare, ceea ce nu s-a întâmplat. Este supusă planului de restructurare. Craiova II, deși a adus mulți bani CEO prin faptul că funcționează în cogenerare, nu a beneficiat nici pe sfert de investițiile făcute în Ișalnița, de exemplu, termocentrală care se va închide cu toate modernizările făcute. Planul de restructurare este făcut dur, agresiv și fără să țină cont de viitor… nici măcar de cel apropiat. Au plecat și pleacă la pensie salariați specialiști, din toate domeniile, și posturile dispar (!!)…situația este mai mult decât critică!”.

Angajații termocentralei știu deja că după separarea termocentralei Craiova II de CEO, nu este nimic sigur: ,,Tocmai acesta este unul dintre motivele principale pentru care peste 120 de salariați, marea majoritate din producție au hotărât părăsirea vechiului sindicat condus de Ion Vîlceanu, care nu mai reprezenta de multă vreme interesele salariaților. Nu mai vor ca Ion Vîlceanu să-i mai reprezinte în viitor, când și dacă se va mai renegocia un nou CCM, ținând cont că au fost trădați de acesta”, mai spun reprezentanții organizației.

